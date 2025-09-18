打風｜天文台料樺加沙升級超強颱風　下周二晚移至港東南400公里

【打風／颱風／天文台／HKO／移動路徑／8號風球／樺加沙／Ragasa】天文台周四（18日）晚上10時公布，位於菲律賓以東之西北太平洋的另一熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，並命名為樺加沙（Ragasa）。



天文台更新預測移動路徑圖，預測樺加沙下周一（22日）深夜至周二（23日）凌晨以超強颱風級別進入香港東南800公里範圍，到周二晚上8時快速移至香港之東南約400公里的東沙島附近，風力維持超強颱風級別。



熱帶風暴樺加沙9月18日20時集結在香港之東南偏東約2,130公里，中心附近最高持續風速每小時65公里，預測下周初進入本港東南800公里警戒範圍。(天文台圖片)

天文台表示，按照現時預測，樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸。

▼歐洲中期預報中心9月18日對西北太平洋熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「AIFS」9月18日對西北太平洋熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「風烏」9月18日對西北太平洋熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」9月18日對西北太平洋熱帶氣旋移動預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」9月18日對西北太平洋熱帶氣旋移動預測▼

