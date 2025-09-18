米娜風球｜一號風球驟雨後出彩虹　天文台料明下午東100公里登陸

【打風／天文台／HKO／熱帶氣旋／AI預報／颱風／移動路徑／米娜／Mitag／樺加沙／Ragasa】熱帶風暴米娜今晚（18日）8時進入本港東南400公里範圍，天文台料將向西北移動逼近珠江口。米娜未到，不過風雨下午先到，4時許的驟雨令不少外出市民措手不及，不過傍晚多區都見到風暴下的紅彩虹。



按天文台最新的預測路徑，米娜明午2時升級至強烈熱帶風暴，下午5時在天文台以東約100公里的惠州南部稔平半島「東登」，其後採取西北偏西方向移動，周六下午2時抵達廣州上空，並減弱至熱帶低氣壓。



9月18日熱帶風暴米娜一號風球下，下午雷雨區帶來驟雨，傍晚日落時分，多區市區可看一條以黃紅色為主的彩虹。圖為18:08至18:25攝於大埔。（Phoebe Chow攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

9月18日熱帶風暴米娜一號風球下，下午雷雨區帶來驟雨，傍晚日落時分，多區市區可看一條以黃紅色為主的彩虹。圖為18:19至18:22攝於大埔。（Florence Lee攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

熱帶風暴米娜9月18日下午8時集結在香港之東南偏東約380公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

天文台預測熱帶風暴米娜的位置和強度。(天文台圖片)

米娜風球｜今晚至明日初時普遍地區持續強風機會較低

天文台今晚9時更新最新風暴消息。按照現時預測，在華南東北季候風與米娜的共同影響下，今晚至明日初時本港離岸海域及高地開始間中吹強風，但本港普遍地區持續出現強風的機會較低，一號風球最少維持至明早9時。

9月18日下午初段天晴悶熱，下午4點後有雷雨區經過本港，下了一場驟雨。（廖雁雄攝）

9月18日下午4點後有雷雨區經過本港，調景嶺下了一場驟雨，有市民因無雨傘在手，用不同方法防被弄濕頭。（梁鵬威攝）

米娜風球｜天文台3項因素評估明日日間改發3號風球

天文台預料米娜逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響，而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。

天文台將視乎3個因素，包括米娜的強度、持續強風區與本港的距離，以及本地風力變化，評估明日日間是否需要改發更高的熱帶氣旋警告信號，即3號風球。

米娜風球｜料登陸惠州南部稔平半島登陸

根據天文台最新的預測路徑，米娜不斷增強，明午2時升級至強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速達每小時90公里，準備在天文台以東約100公里的惠州南部稔平半島登陸，其後採取西北偏西方向移動，周六下午2時則抵達廣州上空，並減弱至熱帶低氣壓。

▼9月18日上午 各官方氣象機構熱帶低氣壓預測移動路徑圖▼



米娜風球｜外圍雨帶正影響廣東沿岸 周六間中有狂風驟雨及雷暴

天文台提醒，米娜的外圍雨帶正影響廣東沿岸，預料明日(19日）吹北至西北風4至5級，稍後間中6級，離岸及高地達7級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，早上短暫時間有陽光 ,驟雨逐漸增多及有狂風。

到星期六(20日）吹西至西南風5級，初時間中6級，離岸及高地達7級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。