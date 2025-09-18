米娜風球｜3號風球明早發出　天文台將按3條件評估需否發8號風球

【打風／颱風／天文台／HKO／移動路徑／8號風球／米娜／Mitag】一號風球現正生效，熱帶風暴米娜今晚（18日）8時進入本港東南400公里範圍，料將向西北移動逼近珠江口。天文台今晚9時15分發出預告，會在明早( 19日)9至11時改發3號風球。



天文台表示，按照現時預測路徑，米娜會在明日稍後至星期六( 20日）初時登陸廣東東部沿岸，同時將受東北季候風影響而逐漸轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台屆時會視乎米娜的強度變化、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發8號風球。



熱帶風暴米娜9月18日晚上9時集結在香港之東南偏東約370公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。（天文台圖片）

天文台預測熱帶風暴米娜的位置和強度。(天文台圖片)

9月18日下午4點後有雷雨區經過本港，調景嶺下了一場驟雨，有市民因無雨傘在手，用不同方法防被弄濕頭。（梁鵬威攝）

9月18日下午4點後有雷雨區經過本港，調景嶺下了一場驟雨，有市民帶備雨傘出外，正好用得上。（梁鵬威攝）

9月18日下午4點後有雷雨區經過本港，調景嶺下了一場驟雨，有市民因無雨傘在手，用不同方法防被弄濕頭。（梁鵬威攝）

預料米娜會逐漸增強 靠近廣東東部沿岸

天文台今晚9時更新最新風暴消息。按照現時預測，在華南東北季候風與米娜的共同影響下，今晚至明日初時本港離岸海域及高地開始間中吹強風，但本港普遍地區持續出現強風的機會較低，一號風球最少維持至明早9時。

天文台在9時15分表示，預料米娜會逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，天文台會在明早9時至11時之間改發三號強風信號。

預測明日稍後至周六初時登陸廣東東部後轉向西移近珠江口

天文台表示，按照現時預測路徑，米娜會在明日稍後至星期六初時登陸廣東東部沿岸，同時將受東北季候風影響而逐漸轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台屆時會視乎米娜的強度變化、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

▼9月18日上午 各官方氣象機構熱帶低氣壓預測移動路徑圖▼



料明午2時升級強烈熱帶風暴

根據天文台最新的預測路徑，米娜不斷增強，明午2時升級強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速達每小時90公里，準備在天文台以東約100公里的惠州南部稔平半島登陸，其後採取西北偏西方向移動，周六下午2時則抵達廣州上空，並減弱至熱帶低氣壓。

▼9月18日傍晚 多區出現日落彩虹▼



料明日稍後及周六初時離岸及高地風力達7級

天文台提醒，米娜的外圍雨帶正影響廣東沿岸，預料明日(19日）吹北至西北風4至5級，稍後間中6級，離岸及高地達7級；大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，早上短暫時間有陽光 ,驟雨逐漸增多及有狂風。

到星期六(20日）吹西至西南風5級，初時間中6級，離岸及高地達7級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。