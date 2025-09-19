米娜風球｜今日驟雨逐漸增多及有狂風雷暴　明日雨勢有時頗大

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／颱風】一號戒備信號仍然生效，熱帶氣旋米娜會在今日（9月19日）靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，天文台會在早上9時至11時之間改發三號強風信號。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，驟雨逐漸增多及有狂風。早上短暫時間有陽光。日間最高氣溫約32度。吹和緩至清勁東北風，離岸及高地間中吹強風，漸轉吹北至西北風，風勢增強。



天文台展望，明日（20日）間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。星期日（21日）風勢減弱，但仍有驟雨。下周初天色短暫好轉及酷熱，中期天氣顯著轉壞。



圖為截至9月19日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

米娜將移近珠江口一帶 視情況評估需否改更高風球

天文台特別天氣提示稱，米娜會在今日稍後登陸廣東東部沿岸，同時將受東北季候風影響而逐漸轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台屆時會視乎米娜的強度變化、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

在上午6時，熱帶風暴米娜集結在香港之東南偏東約210公里，預料向西北移動，時速約15公里，大致移向廣東東部沿岸，並逐漸增強。

圖為截至9月19日清晨5時00分，天文台對米娜的預測路徑。（天文台網頁圖片）

將受樺加沙環流影響 下周中期有狂風大驟雨及雷暴

另外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區昨日逐步增強為熱帶風暴，並命名為樺加沙。天文台指出，樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及風暴潮，海有非常大浪及湧浪。

圖為截至9月19日凌晨2時00分，天文台對樺加沙的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月19日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周末期間有狂風雷暴 雨勢有時較大

天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）及下周日（21日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，最高均31度。

下周一（22日）及下周二（23日）部份時間有陽光，日間酷熱達33度。下周一有幾陣驟雨；下周二有一兩陣驟雨，稍後有狂風驟雨及雷暴。下周三（24日）有狂風大驟雨及雷暴；下周四（25日）有狂風驟雨及雷暴。初時雨勢較大，最高氣溫均為30度。

下周五（26日）仍大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，最高31度。 下周六（27日）有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高32度。