樺加沙風球｜路徑圖料9.24天文台以南50公里掠過　比山竹近一半

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑】熱帶氣旋樺加沙預料升級至超強颱風，下周三（24日）最貼近本港。天文台今晚（19日)8時更新的預測移動路徑圖顯示，樺加沙將於下周三日間在天文台以南約50公里的珠海市佳蓬列島掠過，比2018年的超強颱風山竹最近香港時100公里再近一半；其時維持超強颱風級別，中心風力約時速195公里，其10級暴風圈將覆蓋全港。



另外，天文台料樺加沙9月22日升級超強颱風，並進入本港東南800公里警戒範圍，中心附近最高持續風速每小時205公里。



強烈熱帶風暴樺加沙9月19日20時集結在香港之東南偏東約1,790公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

天文台9月19日晚更新預測移動路徑圖，料樺加沙9月24日在天文台以南約50公里的珠海市佳蓬列島掠過。（天文台圖片）

樺加沙9月19日已逐步增強至熱帶風暴級別。（Tropical Tidbits圖片）

樺加沙風球｜下周有狂風大驟雨及顯著風暴潮

除了熱帶氣旋米娜正影響本港外，另一熱帶氣放樺加沙也逐步逼近南海北部，周五（19日）晚上8時增強為強烈熱帶風暴，集結於位於香港之東南偏東約1,790公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。

天文台預測樺加沙在未來兩三日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，並在下周初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。

天文台預測樺加沙預料未來數日顯着增強至超強颱風，下周初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下周中期該區天氣顯着轉壞，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。

天文台預測樺加沙未來數日的位置和強度，料9月22日升級超強颱風，中心附近最高持續風速每小時205公里。（天文台圖片）

樺加沙風球｜下周一晚增強至超強颱風 中心風力時速205公里

天文台今晚（19日)8時更新的預測移動路徑圖顯示，熱帶氣旋樺加沙在下周一（22日）晚踏入全盛期，增強至超強颱風，中心附近最高持續風速達每小時205公里，並進入本港東南800公里警戒範圍。

樺加沙下周三（24日）最貼近本港，料在香港以南、隸屬於珠海的佳蓬列島掠過，與尖沙咀天文台總部僅相距約50公里，其時為超強颱風。直至下午2時，樺加沙已橫越香港西南海域，在珠海西部至江門一帶登陸，屆時略為減弱至強颱風級別，但中心附近最高持續風速達每小時175公里。

天文台9月19日更新的9日天氣預報，上調9月23日及24日的風力，離岸及高地最高時達10級。（天文台網頁截圖）

樺加沙風球｜天文台料9.24離岸及高地吹10級風

根據最新的九天天氣預報，本港由下周二（23日）開始，受到樺加沙的影響，天氣急速轉壞，當日氣溫27至34度，吹北風4至5級，稍後離岸6級，高地達7級；部份時間有陽光，日間酷熱，稍後有狂風驟雨及雷暴，海有湧浪。

下周三（24日）則降至25至29度，吹東北風7至8級，離岸及高地達10級，稍後轉吹東至東南風；密雲有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

2018年超強颱風山竹初期預測移動路徑圖。(天文台資料圖片)

樺加沙風球｜山竹襲港期間最高風力195公里 排歷史第4名

翻查天文台資料，自1946年起發出的10號風球共有18個，若以天文台發出8號風球開始的中心風力作出排名，2018年蹂躪本港的超強颱風山竹排在第4名，雖然山竹掠港時減弱一個級別至強颱風，但其中心附近最高持續風速，每小時仍高達195公里。

天文台1946年起發出的10號風球熱帶氣旋名單。（香港01整理）

2018年9月16日下午約1時，超強颱風山竹最接近香港，位於天文台總部西南偏南約100公里，創出最遠距離的10號風球紀錄。（天文台圖片）

樺加沙風球｜山竹相距香港100公里 登最遠10號風球

山竹另一個特點是距離香港西南偏南約100公里掠過，與韋森特一樣，同是過往10號風球中是距離香港最遠的一個。不過比較香港整體的風力，山竹在眾多10號風球絕不遜色，更遠遠拋離今年襲港的颱風韋帕、2012年的韋森特及2017年的天鴿。

