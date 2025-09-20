樺加沙風球｜天文台料9.24港南面80公里掠過　離岸高地吹11級風

【打風／天文台／HKO／超強颱風／樺加沙／Ragasa／移動路徑】熱帶氣旋樺加沙預料升級至超強颱風，天文台今早（20日)8時更新的預測移動路徑圖顯示，樺加沙將於下周三（24日）早上在天文台以南約80公里的珠海市佳蓬列島以南海域，以超強颱風級別掠過，中心附近最高持續風速達每小時185公里，比昨晚（19日）向南推約30公里，但仍會比2018年襲港超強颱風山竹最近香港時100公里，再近20公里。



由於樺加沙環沙非常巨大，依最新預測，樺加沙10級風暴風半徑達90至100公里，幾乎都會覆蓋香港全境。天文台預測下周二（23日）吹北風4至5級，稍後6至7級，離岸及高地達8；到下周三（24日）吹東至東北風8至9級，離岸及高地達11級，稍後轉吹東南風，即吹烈風至暴風。



另外，天文台料樺加沙9月22日升級超強颱風，並進入本港東南800公里警戒範圍，中心附近最高持續風速每小時205公里。



樺加沙9月20日將增強至颱風，風眼開始構成。（Tropical Tidbits圖片）

強烈熱帶風暴樺加沙9月20日08時集結在香港之東南偏東約1,750公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

強烈熱帶風暴樺加沙今早8時集結在香港之東南偏東約1,750公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。內地中央氣象台上午11時將樺加沙升級為颱風，中心風力升至時速126公里。

天文台指樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，在下周初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。天文台預測移動路徑圖顯示，樺加沙將於下周一（22日）深夜至下周二（23日）凌晨，進入本港之東南800公里防範範圍，其時為超強颱風，中心風力升至205公里。

天文台9月20日上午8時預測，樺加沙將於下周三（24日）早上在天文台以南約80公里的珠海市佳蓬列島以南海域，以超強颱風級別掠過，中心附近最高持續風速達每小時185公里。（天文台圖片）

樺加沙風球｜天文台料9.24離岸及高地吹11級風

根據最新的九天天氣預報，本港由下周二（23日）開始，受到樺加沙的影響，天氣急速轉壞，當日氣溫27至34度，吹北風4至5級，稍後6至7級，離岸及高地達8；漸轉多雲，早上短暫時間有陽光及酷熱；稍後有狂風驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

下周三（24日）則降至25至28度，吹東至東北風8至9級，離岸及高地達11級，稍後轉吹東南風。密雲，有狂風大驟雨及雷暴。海有巨浪及湧浪。