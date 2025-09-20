樺加沙風球｜天文台料9.24吹烈風至暴風　沿岸水位與天鴿山竹相若

熱帶氣旋樺加沙將以超強颱風強度於下周中期靠近本港。天文台今日（20日)預測，下星期二（23日)天氣逐漸轉壞，下星期三( 24日）吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。



天文台指出，由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的「天鴿」及2018年的「山竹」相若，呼籲市民留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。當年山竹襲港時，鰂魚涌及大埔滘水位分別升至海圖基準以上3.88米及4.69米，僅次於1962年超強颱風溫黛襲港紀錄。



2018年9月16日香港各潮汐站錄得的最高潮位（單位為米，海圖基準面以上）及水浸報告（根據政府部門、新聞及社交媒體的資料，並非詳盡無遺）。（天文台圖片）

2018年9月16日香港各潮汐站錄得的最高潮位，鰂魚涌水位升至3.88米。（天文台圖片）

2018年9月16日香港各潮汐站錄得的最高潮位，大埔滘水位升至3.88米。（天文台圖片）

在正午12時，強烈熱帶風暴樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約910公里，預料向西北移動，時速約12公里，移向呂宋海峽一帶，中心附近最高持續風速每小時110公里。天文台預料，樺加沙會在未來一兩日顯著增強，有機會以超強颱風強度在下周中期靠近廣東沿岸。

強烈熱帶風暴樺加沙9月20日08時集結在香港之東南偏東約1,750公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

樺加沙未來數日預測的位置和強度。（天文台圖片）

天文台料下周二早上有陽光 稍後離岸及高地風力達8級

天文台表示，受樺加沙外圍下沉氣流影響，下周一至二（22日至23日）初時廣東沿岸天氣酷熱，預測本港市區氣溫介乎27至34度，下周一吹東風4級，漸轉吹北風，初時部分時間多雲，日間漸轉天晴酷熱。

根據最新的九天天氣預報，下周二天氣明顯受到樺加沙的影響，急速轉壞，當日吹北風4至5級，稍後6至7級，離岸及高地達8級；漸轉多雲，早上短暫時間有陽光及酷熱；稍後有狂風驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

天文台9月20日上午8時更新九天天氣預報，預測9月23日稍後離岸及高地風力達8級、9月24日吹東至東北風8至9級，離岸及高地達11級，稍後轉吹東南風。(天文台圖片）

山竹在香港造成近30多年來最嚴重廣泛破壞

天文台特別提到，由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若，提醒市民做好防風防水浸準備。

天文台在2018年山竹襲港過後，形容「山竹在香港造成的廣泛破壞是近30多年來最嚴重的」。9月16日減弱為強颱風的山竹蹂躪本港，當日狂風怒號，巨浪排空。

山竹的猛風和破紀錄的風暴潮對本港造成廣泛破壞，根據所掌握的資料，至少有458人受傷，另有不少於60,000宗的塌樹報告，數目歷來最高，多處有高空墜物及建築物受損，至少有500宗玻璃窗或玻璃幕牆損毀報告。

全港有超過40,000戶電力供應中斷，包括多個新界西及新界北的鄉郊地區、西貢、將軍澳及杏花邨的個別樓宇、長洲、吉澳、東平洲等。當中約13,500戶停電超過24小時，而一些較偏遠地區及個別樓宇的電力供應在四日後仍未能完全恢復。停電亦引致一些地方的食水供應受到影響。

圖一：在山竹的影響下，有關電力及食水中斷的報告。（根據新聞及社交媒體的資料，並非詳盡無遺）（香港天文台提供）

在巨浪下數以百計不同大小的船隻擱淺、沉沒或受嚴重破壞。暴雨、風暴潮及巨浪亦導致本港低窪及沿岸地區嚴重水浸，包括大澳、石壁、梅窩、長洲、杏花邨、小西灣、海怡半島、鯉魚門、將軍澳、沙田、大埔、西貢、元朗、流浮山、沙頭角、坪洲等多處地區，多個沿岸設施受損毀，當中包括污水處理廠、公眾泳灘及海濱長廊。

本港海陸空交通在山竹來襲當天癱瘓，而翌日部分地區的主要道路仍因塌樹或水浸需封閉，公共交通服務未能完全恢復正常。

山竹在橫過呂宋前及在南海北部風力結構的變化。（天文台圖片）

山竹襲港的路徑是引致香港出現嚴重風暴潮的典型路徑。風暴在香港之西南偏南近距離掠過，與其相關的猛烈東至東南風把海水推向岸邊及堆高。加上山竹環流廣闊，它的風場推動較廣闊的洋面，繼而進一步推高水位。

山竹帶來的嚴重風暴潮（即因風暴引致的水位增幅）令本港當日的水位普遍升高超過兩米，引致沿岸低窪地區出現嚴重水浸。本港多區均錄得破紀錄的風暴潮，其中維多利亞港內的鰂魚涌潮汐站及吐露港內的大埔滘潮汐站的最大風暴潮均是有儀器記錄以來的最高，超越2008年的黑格比、2017年的天鴿、甚至是1979年的荷貝及1962年的溫黛。

潮位、天文潮和風暴潮的關係（香港天文台提供）

