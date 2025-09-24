颱風樺加沙｜天文台今年再發10號風球　相隔一甲子再次一年兩發

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風樺加沙今日（24日）將在本港以南約100公里掠過，天文台凌晨1時40分發出9號風球後一小時，就轉發出10號風球，其時樺加沙位於香港東南約130公里。



這次是繼7月10日颱風韋帕之後，天文台今年第二次發出10號風球，成為自1964年之後，近一個甲子（60年）再次出現一年兩發10號風球。



超強颱風樺加沙09月24日3時集結在香港之東南約130公里，中心附近最高持續風速每小時195公里。（天文台圖片）

7月「韋帕」2小時9號升10號 樺加沙一小時9號變10號

今年曾在7月20日天文台因颱風「韋帕」襲港，清晨發出9號風球，在2小時後升級改為10號風球，持續時間6小時50分鐘。天文台今次就「樺加沙」發放9號風球及10號風球的距離更短，相差只有一個小時。

超強颱風樺加沙9月23日晚上進入本港200公里範圍，湧浪加劇，水浸黑點大澳入夜後水位明顯上升，路面開始淹浸，不時有海浪拍岸。（梁鵬威攝）

近10年第五個10號風球 1964年後再次一年兩發

本港近10年曾4次高掛10號風球，分別為2017年8月的超強颱風天鴿、2018年9月的超強颱風山竹、2023年的9月「蘇拉」，以及今年7月的「韋帕」，樺加沙成為第五個。

9號風球方面，今次是繼2023年後，本港近10年內，第二次一年內兩度發出；至於年內兩發10號風球，對上一次則要數到1964年9月的超強颱風露比及10月的颱風黛蒂。

天文台1946年起發出的10號風球熱帶氣旋名單。（香港01整理）

料與韋森特、山竹並列帶來「最遠10號波」

天文台預測樺加沙會在未來數小時最接近本港，在本港南面100公里左右掠過，將與2012年7月超強颱風韋森特和2018年9月超強颱風山竹一樣，最近距香港100公里，三風並列帶來「最遠10號波」。

超強颱風樺加沙正逐漸逼近珠江口，9月23日下午8號風球生效前後，在港島杏花邨不斷有湧浪拍，有觀浪兒童趁機玩樂。（廖雁雄攝）

一般至少達颱風級數及「正面吹襲」香港才會發10號風球

天文台指發出10號風球是需要一股颱風或以上級數的熱帶氣旋，在香港近距離（大約100公里）內掠過，也就是一般所謂「正面吹襲」香港。2012年的韋森特及2018年的山竹於天文台約100公里掠過，兩者均是自1946年以來導致天文台發出10號颶風信號距離香港最遠的熱帶氣旋。

天文台：每65個颱風才有一個會引致香港發出10號風球

天文台指出，縱使平均每年有約15個颱風（1961-2020年平均）在中國南海和北太平洋西部形成，香港自第二次大戰至今，卻只發出18次10號風球，即約每65個颱風才有一個會引致香港發出10號風球。

1960年代初期，香港曾經多次發出10號風球，其中1960至1964年間平均每年一次，其中以1964年最特別，竟然一年內兩次。在這段「忙碌」的日子過後，10號風球的出現頻率減少至每三或四年一次；1981至2010年間則較為平靜，只有兩次，分別為1983年及1999年。在2010年之後有五次，分別為2012年、2017年、2018年、2023年及2025年。

1999年約克創下破紀錄 生效11小時

自1946年以來引致天文台需要發出10號風球的颱風當中，只有1961年的愛麗斯（Alice）及1968年的雪麗（Shirley）的風眼直接穿過香港天文台。若論10號風球生效的時間，1999年約克（York）則創下破紀錄11小時。溫黛可算是最兇猛的颱風。當溫黛的風眼經過香港時，氣壓急跌，在1962年9月1日創下了歷來的最低紀錄953.2百帕斯卡。

在溫黛襲港期間，維多利亞港的每小時平均風速達133公里，最高陣風紀錄是每小時259公里，而大老山的陣風更高達每小時284公里，這都是歷來的紀錄。

溫黛最接近香港時，剛巧是潮漲時間，引致低窪地區嚴重水浸。吐露港的潮水高度竟達海圖基準面以上5.4米，而正常的漲潮只有2.2米。因此，風暴潮帶來重大損失，尤其在沙田和大埔區，災情特別嚴重。雖然2018年山竹吹襲香港期間接近小潮日子，但由於山竹環流廣闊、風力強勁，本港多區均錄得破紀錄的風暴潮，引致沿岸多處低窪地區出現嚴重水浸。