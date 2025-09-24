颱風樺加沙｜一年兩掛9號風球　近10載僅2023年曾出現

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／樺加沙／Ragasa／8號風球／10號風球】超強颱風「樺加沙」（Ragasa）被形容為「怪物級」，天文台繼周二（9月23日）發出8號風球後，今日（24日）凌晨1時40分將改發9號風球（九號烈風或暴風風力增強信號），成為近10年來，第二次同年兩掛9號風球。



假若「樺加沙」令天文台升級至10號風球，今年連同「韋帕」在內，將成為歷來第二次同年兩發「 10號波」。



超強颱風樺加沙09月24日0時集結在香港之東南約190公里，中心附近最高持續風速每小時195公里。（天文台圖片）

▼9月23日 颱風樺加沙逼近本港▼



+ 9

翻查天文台歷史數據，自2015年以來，近10年本港曾6次發出9號風球，而一年內兩度發出9號風球的僅在2023年，當年超強颱風「蘇拉」及強颱風「小犬」分別於9月10月來襲，其中蘇拉更升級至10號風球。

+ 16

7月「韋帕」升級10號風球 持續6小時50分鐘

本港今年曾在7月20日掛過一次九號風球，颱風「韋帕」在九號風球發出2小時後，升級改為10號風球，持續時間6小時50分鐘。「樺加沙」在周三凌晨升級9號風球後，將是繼2023年後，本港近10年內，第二次一年內兩度發出9號風球。

▼7月20日 颱風韋帕10號風球下杏花邨驚濤拍岸 ▼



+ 16

近10年4次掛10號風球 天鴿及山竹破壞驚人

因預期「樺加沙」威力驚人，將是繼2017年「天鴿」、2018年「山竹」以來破壞力最強，如果進一步「升呢」至十號風球，則將是近10年來首次一年內兩度高掛十號風球。根據天文台紀錄，本港近10年曾4次高掛十號風球，分別為2017年8月的超強颱風天鴿、2018年9月的超強颱風山竹、2023年的9月「蘇拉」，以及今年7月的「韋帕」。

▼2018年超強颱風山竹掠港帶來嚴重破壞▼



+ 5

1964年3度掛9號風球最多 同年兩掛10號歷來唯一

翻查天文台1946年以來紀錄，一年內發出9號風球最多次在1964年，分別於8月、9月及10月迎來「艾黛」、「露比」及「黛蒂」。至於一年兩發9號風球，除了2023年，還有1954年及1999年，其中1954年分別於8月及11月遭「艾黛」及「柏美娜」吹襲。1999年則於6月及9月迎來「瑪姬」及「約克」。

1946年以來，天文台共發出過18次10號風球，僅1964年曾一年內兩次發出，分別為9月的「露比」及10月的「黛蒂」。假若「樺加沙」升級至10號風球，今年連同「韋帕」將成為一甲子（60年)以來，第二次同年兩掛10號風球。