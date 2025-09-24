颱風樺加沙｜黃大仙的士被塌樹壓中 消防到場鋸樹
撰文：凌逸德
超強颱風樺加沙直逼香港，天文台宣布，今日（24日）凌晨1時40分改發九號烈風或暴風風力增強信號。
同日凌晨0時09分，正值八號西北烈風或暴風信號熱帶氣旋警告生效時，黃大仙發生塌樹壓車案。一輛的士停泊在橫頭磡東道、橫頭磡邨宏孝樓對開，其間被塌樹壓中，影響範圍大約2米乘2米，消防接報到場鋸樹。事件中無人受傷。
就現場所見，大量樹枝和樹幹被移到行人路，切口整齊，橫跨行人路及車路。涉事的士駛到對面馬路，近乎沒有損毀。
