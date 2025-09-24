颱風樺加沙｜林超英︰大風眼內有小風眼反映風力強勁　大家小心！

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa／8號風球／10號風球】天文台凌晨2時40分發出10號風球，預料超強颱風樺加沙今早（24日）最接近香港，在南面海域約100公里外掠過。前天文台台長林超英凌晨在社交平台發文指，雷達圖顯示樺加沙的大風眼內有小風眼，反映中心風力強勁，又指其主力外圍雨帶已觸及香港海域，呼籲大家小心。



天文台9月24日凌晨2時預測路徑圖。（天文台圖片）

超強颱風樺加沙9月24日凌晨2時半衞星雲圖。（天文台圖片）

料早上香港以南100公里掠過 10號風球維持一段時間

根據天文台凌晨2時的資料，樺加沙位處本港東南偏南約150公里，中心附近最高持續風速達每小時195公里，即繼續維持超強颱風的級數，預料早上最接近本港，在南面約100公里掠過，對香港構成相當威脅，10號風球會維持一段時間。

超強颱風樺加沙9月24日凌晨衞星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

超強颱風樺加沙9月24日凌晨衞星雲圖。（easterlywave圖片）

大風眼內有小風眼反映中心風力強勁

前天文台台長林超英今日凌晨約12時半在社交平台發文指，踏入午夜時份，樺加沙的中心差不多位於汕尾正南，雷達圖顯示大風眼內有小風眼，反映中心風力強勁。

香港天文台前台長林超英。（資料圖片）

主力外圍雨帶已觸及本港 林超英︰大家小心！

林超英又指，樺加沙的中心和汕尾之間的深橙色，屬於主力外圍雨帶，其前鋒已觸及香港東南方海域，橫瀾島的風力已達烈風程度，並正在穩定上升。

可以說這個颱風真正入境了。大家小心！ 前天文台台長林超英

樺加沙的大風眼內有小風眼，反映中心風力強勁。（林超英引用中央氣象台圖片）

橫瀾島過去24小時風力，已達烈風程度，並正在穩定上升。（林超英引用天文台圖片）

吸風台長岑智明︰外眼壁正通過香港

另一邊廂，有「吸風台長」之稱的前天文台台長岑智明，也通宵關注樺加沙的動向。他在凌晨約2時45分在社交平台發帖指，樺加沙的外眼壁正通過香港。