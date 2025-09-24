颱風樺加沙｜創天文台最遠10號風球紀錄　最近香港時風力比山竹高

隨着「樺加沙」逐漸遠離本港，天文台於今日（24日）下午1時20分發出8號風球，取代10號風球。「樺加沙」是今年天文台繼颱風「韋帕」後再次發出最高級別的10號風球的熱帶氣旋，平了1964年需要於同年兩度發出10號風球紀錄；其在天文台以南約120公里掠過，是1946年以來距離香港最遠的10號風球。



天文台發布「天氣隨筆」總結「樺加沙」襲港過程，指其為天文台有紀錄來南海區域第二強的熱帶氣旋，與2023年的超強颱風蘇拉和2024年的超強颱風摩羯並列。天文台表示，幸而樺加沙在香港以南掠過時採用略為偏西路徑，其眼壁最大風力的區域與香港擦身而過，沒有出現最壞情況，否則破壞程度可能更嚴重。



+ 22

香港時間9月23日上午10時的衛星圖像。

樺加沙為1950年有記錄以來南海區域第二強熱帶氣旋

天文台科學主任（張佳駿 黎宏駿 呂旭昇）在「天氣隨筆」專欄發布題為《樺加沙帶來的十號風球》文章，指超強颱風樺加沙是今年繼颱風「韋帕」後再次發出最高級別的十號颶風信號的熱帶氣旋，平了1964年需要於同年兩度發出十號信號的紀錄。

天文台在樺加沙距離香港約890公里時發出一號戒備信號，樺加沙在進入南海後結構仍然完整、環流相當廣闊及風眼渾圓清晰，其中心附近最高持續風速約每小時230公里，是2025年至今西北太平洋及南海區域最強的熱帶氣旋；亦是天文台自1950年有記錄以來南海區域第二強的熱帶氣旋，與2023年的超強颱風蘇拉和2024年的超強颱風摩羯並列。

在9月23日早上，下投式探空儀在樺加沙中心約120公里處錄得近地面風速達每小時135公里。

投放下投式探空儀測得距離中心120公里處風力達颶風級

在樺加沙橫過南海北部期間，天文台與政府飛行服務隊合作，周二（23日）在樺加沙西北方上空投放下投式探空儀，並在距離中心120公里處，錄得時速達135公里的颶風程度近地面風速，顯示樺加沙的颶風範圍相當廣闊。由於南海的大氣條件合適，所以樺加沙靠近廣東沿岸時一直維持超強颱風強度。

政府飛行服務隊於9月23日下午在樺加沙中心附近上空拍攝到其風眼。

+ 6

平了1964年同年2度發出10號風球紀錄

天文台表示，隨著樺加沙逐步逼近珠江口一帶，對香港構成嚴重威脅，部門於周二至周三凌晨時分相繼發出八號風球、九號風球，以及繼颱風韋帕後再次發出最高級別的十號風球，平了1964年需要於同年兩度發出十號信號的紀錄。

天文台提到，樺加沙在今早最接近本港，在天文台以南約120公里掠過，是1946年以來距離香港最遠的十號風球，當時樺加沙的中心風力高達每小時195公里，比2018年山竹的每小時175公里更高。

9月24日上午5時的雷達回波圖像，當時樺加沙最接近香港，在本港以南約120公里掠過。同時，樺加沙眼壁結構完整，附近的對流非常強烈，其中心風力高達每小時195公里。

樺加沙吹襲香港期間，本港錄得颶風（每小時118公里或以上）、暴風（每小時88至117公里）及烈風（每小時63至87公里）風力分佈。

樺加沙整體風力較山竹弱 與天鴿、蘇拉及韋帕相若

樺加沙吹襲香港期間，本港多處受暴風至颶風影響，出現塌樹及水浸。不過，天文台表示樺加沙整體風力較2018年的山竹弱，與2017年的天鴿、2023年的蘇拉及今年的韋帕相若。此外，受樺加沙的雨帶影響，本港今日有頻密狂風大驟雨，由午夜至下午1時，普遍錄得超過100毫米雨量，部分地區更錄得超過200毫米。

今日（9月24日）由午夜至下午1時的雨量分佈圖。

超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號期間，早上約11時，大澳水位上升至3.5米。（梁鵬威攝）

帶來顯著風暴潮 維港水位接近天鴿襲港時 最大風力區域擦過香港

天文台稱，樺加沙為香港帶來顯著的風暴潮，加上其最接近香港時正值漲潮，多區水位明顯較正常潮位高，其中維港的水位今早上升至海圖基準面以上約3.4米，接近2017年天鴿襲港時的水位。樺加沙的強勁風力亦引發越堤浪，導致沿岸地區多處出現水浸。

幸而樺加沙在香港以南掠過時採用略為偏西路徑，其眼壁最大風力的區域與香港擦身而過，沒有出現最壞情況，否則破壞程度可能更嚴重。

+ 7

隨著樺加沙逐漸遠離香港，本港不再受其颶風區威脅，天文台今日改發八號烈風或暴風信號，同時呼籲市民於熱帶氣旋警告信號生效期間，遠離岸邊及停止所有水上活動，切勿追風逐浪。

9月24日上午8時的熱帶氣旋博羅依的路徑預報。（天文台圖片）

天文台預料與樺加沙相關的雨帶明日仍會影響香港，海仍有非常大浪及湧浪，大家需繼續做好防風防雨措施。另一方面，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋博羅依會在今明兩日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，隨後有較大機會移向海南島及其以南海域。