颱風樺加沙｜多區山泥傾瀉　大埔新浪潭路及西營盤醫院道全線封閉

【颱風／打風／天文台／HKO／風球／移動路徑／黃雨／紅雨／樺加沙／Ragasa】超強颱風「樺加沙」橫掃香港，多處塌樹、水浸；天文台亦發出山泥傾瀉警告。其中下午4時47分，警方接獲指大埔新浪潭路近涌背一帶冧山泥，面積約20米乘10米，現場來回方向全線封閉。



截至下午5時，土木工程拓展署收到4宗山泥傾瀉報告。土力工程處較早前在facebook專頁表示，西營盤醫院道、屯門井頭上村北和赤柱黃麻角道均有山泥傾瀉，其中兩宗涉及塌樹，引致斜坡和擋土牆損毀。處方會安排土力工程師跟進。土力工程處呼籲，香港天氣仍然不穩，颱風過後可能出現持續大雨，市民應繼續留意山泥傾瀉風險，盡量遠離斜坡。



運輸署表示，醫院道（來回方向）近般咸道全線封閉、新娘潭路（來回方向）近涌背全線封閉。

屯門井頭上村北。（「Geo Channel 土力場」facebook）

醫院管理局，截至下午4時，90名市民（53男37女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。民政事務總署在各區共開放50個臨時庇護中心，共有885人入住。

另截至下午5時，政府1823電話中心、消防處和康樂及文化事務署，分別收到498宗、393宗和5宗塌樹報告。渠務署則收到19宗水浸報告。

西營盤醫院道發生山泥傾瀉。（「Geo Channel 土力場」facebook）

