打風？AI預測下周熱帶氣旋闖南海　中秋前驟雨雷暴　離岸吹6級風

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／中秋節／國慶節】熱帶氣旋博羅依今日（27日）中午正位於香港南部海域，距離本港逾800公里，天文台預料對本港直接威脅不大，但受到高壓脊及博羅依的共同影響，華南沿岸風勢頗大，海有大浪及湧浪，將視乎天氣變化考慮發出強烈季候風信號。



不過「一風未平，一風又起」，天氣預報顯示10月5日吹東至東北風4至5級，離岸間中6級；多雲有幾陣驟雨及雷暴。根據AI人工智能預報系統「風烏」預測，原來再有成熟的熱帶氣旋下周進入南海，預料周末期間最貼近香港，雖然相隔約400公里，但仍受到其外圍風圈影響。



此外，下周中期本港天氣良好，10月1日國慶節大致天晴，局部地區有驟雨，日間酷熱。10月6日中秋節則大致多雲，有幾陣驟雨，似乎不利市民賞月。



天文台指，熱帶氣旋博羅依與香港保持相當距離，對本港直接威脅不大。（天文台圖片）

熱帶氣旋博羅依的路徑概率圖。（天文台圖片）

酷熱天氣警告現正生效，截至中午12時正，天文台錄得氣溫31.8度，預計全日介乎28至33度，相對濕度63%，紫外線指數為10，強度屬於甚高。天文台表示，一股東北季候風正影響中國東南沿岸，下午部份時間有陽光及酷熱，晚上大致多雲，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。

天文台︰博羅依對本港直接威脅不大 考慮發出黑球

天文台今日凌晨發出特別天氣提示，預料熱帶氣旋博羅依會周末期間橫過南海，並逐漸增強，大致移向海南島以南海域，與香港保持相當距離，對本港直接威脅不大，但受到中國東南沿岸的高壓脊及博羅依的共同影響，華南沿岸風勢頗大，海有大浪及湧浪。

天文台視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號（即俗稱黑球），呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動，留意天文台的最新天氣消息。

明日高地吹7級烈風 下周中期天氣酷熱

根據天文台9日天氣預報，明日（28日）氣溫為27至31度，受到博羅依及中國東南沿岸的高壓脊的影響，吹東風4至5級，初時離岸間中6級，高地達7級；大致多雲有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，海有湧浪。下周一（29日）吹東至東南風3至4級；部份時間有陽光，初時有幾陣驟雨。

至下周二至周五（9月30日至10月3日）受高空反氣旋影響，本港天氣好轉，氣溫達28至33度。其中10月1日國慶節吹微風2級，大致天晴，局部地區有驟雨，日間酷熱。

10月5日離岸間中吹6級強風 中秋節多雲有幾陣驟雨

其後下周六（4日）本港天氣再度轉壞，氣溫降至27至33度，吹東至東北風3至4級，部份時間有陽光；日間酷熱，稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。翌日（5日）氣溫26至30度，吹東至東北風4至5級，離岸間中6級；多雲有幾陣驟雨及雷暴。

10月6日為中秋節，氣溫27至31度，東至東南風4至5級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。若按照天文台目前預測，當日天氣似乎不利市民賞月。

熱帶氣旋博羅依9月27日踏入香港800公里警戒範圍，並一直保持800公里的距離，往西北偏西方向移動。（天文台圖片）

目前博羅依已增強至強烈熱帶風暴級別，中心附近最高持續風速為每小時110公里。（網頁截圖）

博羅依踏入香港800公里警戒範圍繼續增強

熱帶氣旋博羅依正午12時位於西沙東南約300公里，預料向西北偏西移動，時速約34公里，橫過南海中南部。目前博羅依已增強至強烈熱帶風暴級別，中心附近最高持續風速為每小時110公里，預計明早增強至颱風級別，中心風速為130公里。

天文台熱帶氣旋預測圖顯示，博羅依今日踏入香港800公里警戒範圍，並一直保持800公里的距離，往西北偏西方向移動，其後遠離香港橫過海南島以南海域，下周一（29日）在越南北部登陸。

AI人工智能預報系統「風烏」預測下周有成熟的熱帶氣旋影響本港。圖為預測10月4日20:00情況。（天文台地球天氣網頁）

10月4日有熱帶氣旋位於香港南部海域

不過「一風未完，一風又起」，AI人工智能預報系統「風烏」預測再有成熟的熱帶氣旋下周進入南海，可推斷下周六（4日）天氣因而轉壞。該熱帶氣旋將於下周五（3日）橫越菲律賓，往西北偏西方向移動，橫越海南島後，中秋節在越南北部及廣西西部一帶登陸。

而該熱帶氣旋將在下周六最貼近香港，估計距離逾400公里，因此本港將受到其外圍風圈影響。不過天文台過去多次指出，「風烏」有關預測結果由電腦直接輸出結果，未經科學主任人手調整，因此會有較大差異。