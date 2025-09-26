天氣｜今日有幾陣驟雨　短暫時間有陽光　最高31度

受中國東南沿岸的高壓脊影響，廣東沿岸風勢頗大。同時，驟雨正影響南海北部及廣東東部沿岸。天文台預測，本港今日（9月26日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上最低氣溫約27度，日間短暫時間有陽光，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地吹強風，海有湧浪。天文台展望，未來兩三日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。下周中期漸轉天晴。



圖為截至9月26日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月23日晚上 樺加沙進入本港200公里範圍▼



+ 7

博羅依將進入南海 大致移向海南島以南海域

天文台指出，隨著樺加沙的殘餘遠離，今明兩日華南驟雨減少，天色好轉。此外，熱帶氣旋博羅依會在今日橫過菲律賓中部，隨後橫過南海中南部，大致移向海南島以南海域。預料受中國東南沿岸的東北季候風及博羅依的共同影響，周末期間華南沿岸風勢較大。隨著高空反氣旋在下周逐漸增強，華南天色大致良好。

在上午5時，強烈熱帶風暴博羅依集結在馬尼拉之東南約450公里，預料向西北偏西移動，時速約34公里，橫過菲律賓中部。

圖為截至9月26日清晨2時00分，天文台對博羅依的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月26日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周六均有驟雨 十一國慶天晴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）部份時間有陽光，初時有一兩陣驟雨。海有湧浪，最高32度。下周日（28日）及下周一（29日）均大致多雲，有幾陣驟雨，最高31度。

下周二（30日）部份時間有陽光，至下周四（10月2日）均局部地區有驟雨，同介乎27至32度。其中下周三（10月1日）及下周四大致天晴。下周五（10月3日）及下周六（10日4日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，亦介乎27至32度。