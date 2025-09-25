打風．博羅依｜東北季候風助攻變颱風　周末本港離岸高地吹6級風

【天氣預報／打風／天文台／HKO／風球／颱風／移動路徑／博羅依】熱帶氣旋樺加沙吹襲香港後，在菲律賓中部熱帶氣旋博羅依今日（25日）凌晨已增強為強烈熱帶風暴，將會橫過菲律賓呂宋以南，最快明日（26日）稍後進入南中國海中南部，大致向西北移向海南島以南海域，星期六至星期日在本港南至西南700公里掠過。



天文台預測移動徑圖顯示，博羅依周六(27日）下午以颱風級別，進入港以南800公里範圍。天文台指華南沿岸在周末期間會受東北季候風及博羅依的共同影響，風勢較大，本港離岸及高地的風力會稍為增強，預測周期六吹東至東北風4至5級，稍後離岸及高地間中6級，星期日（28日）吹東風4至5級，離岸及高地間中6級。6級為強風，即3號風球風力。



在菲律賓中部熱帶氣旋博羅依9月25日凌晨增強為強烈熱帶風暴，未有明確風眼。（Tropical Tidbits圖片）

強烈熱帶風暴博羅依9月25日14時集結在香港之東南約1,930公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

天文台預測熱帶氣旋博羅依未來數日的位置及強度變化。（天文台圖片）

「黑球」生效 港吹偏東強風 天文台晚上發提示籲防海面大浪

超強颱風樺加沙為本港帶來今年第二個10號風球後，天文台於今早11時40分取消所有風球，其後發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號， 預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度 。

天文台晚上一度發出特別天氣提示，指預料本港吹偏東強風，提醒市民應提防海面大浪可能帶來的危險。

晚上22:20各區最高陣風中，大嶼山昂坪錄得時速91公里屬最高，屬暴風（10級 )；南區香港航海學校也有速65公里陣風，屬烈風(8級)；沙田、長洲、黃竹坑等超過時速50公里，屬強風（6及7級）。平均風速方面，昂坪錄得時速77公里，屬烈風(9級)；長洲和橫瀾島都達時速40公里或以上。

9月25日晚上22:20錄得各區最高陣風。（天文台網頁截圖）

9月25日晚上22:20錄得各區平均風速。（天文台網頁截圖）

天文台科學主任今日在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《博羅依接力》文章，指出博羅依（Bualoi，泰國提供名稱，一種椰汁丸子甜品名稱）在過去一兩日於菲律賓以東的西北太平洋從低壓區逐步增強為強烈熱帶風暴，今早的衛星雲圖亦顯示博羅依的對流有進一步發展。

9月25日上午8時的衛星圖像。強烈熱帶風暴集結在菲律賓中部以東海域。（天文台圖片）

天文台「地球天氣」網頁顯示周末期間廣東沿岸會受湧浪影響，湧浪波高可能達1.5米或以上。（天文台圖片）

強烈熱帶風暴博羅依下午2時結在香港之東南約1,930公里，到晚上8時拉近至約1,770公里，中心附近最高持續風速每小時110公里，天文台預料博羅依向西北偏西移動，時速約30公里，橫過菲律賓中部。

天文台移動路徑圖顯示，博羅依明晚（20日）進入南海中南部，到周六下午以颱風級進入本港南面800公里警戒範圍，其後在本港南至西南700公里位置，向西北移動向海南島以南海域及北部灣，與本港保持較遠距離。

電腦模式預測博羅依在星期日（9月28日）下午8時的位置。（天文台圖片）

明日的天氣：有幾陣驟雨 日間短暫時間有陽光

天文台指熱帶氣旋樺加沙會橫過越南北部並逐漸消散，隨着其殘餘遠離，未來一兩日華南驟雨減少，預測明日吹東風4至5級，初時離岸及高地6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，其後於深夜添加預測初時海有湧浪。