颱風樺加沙｜今日間中有狂風驟雨及雷暴　初時部份地區雨勢較大

【打風／風球／天文台／hko／明天的天氣／移動路徑／颱風】三號強風信號仍然生效。天文台今晨（9月25日）5時45分稱，隨著樺加沙繼續遠離香港並減弱，本地普遍風力亦逐漸減弱。當樺加沙對本港的威脅進一步減低時，天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮改發一號戒備信號。



天文台預測，本港今日吹清勁至強風程度東至東南風，初時高地間中吹烈風，海有大浪及湧浪。稍後風勢逐漸減弱。多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時部份地區雨勢較大。日間最高氣溫約29度。天文台展望，未來一兩日驟雨減少，天色好轉。下周初短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。



圖為截至9月25日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至9月25日清晨5時00分，天文台對樺加沙的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼9月24日 超強颱風樺加沙襲港▼



博羅依將進入南海 大致移向海南島以南海域

天文台指出，雖然熱帶氣旋樺加沙會遠離，但其外圍雨帶仍會在今日為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。隨著樺加沙進一步遠離並減弱，本周後期驟雨逐漸減少，天色好轉。

此外，位於西北太平洋的熱帶低氣壓昨日增強為熱帶風暴並命名為博羅依，料在今明兩日移向菲律賓並進入南海，隨後橫過南海中南部，大致移向海南島以南海域。隨著高空反氣旋增強，下周中後期廣東沿岸天色大致良好。

圖為截至9月25日凌晨2時00分，天文台對博羅依的預測路徑。（天文台網頁圖片）

▼9月24日 颱風樺加沙襲港▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月25日清晨5時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

至下周五均有驟雨 部份或時間有陽光

天文台的九天天氣預報顯示，明日（26日） 大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，最高31度。周六（27日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高32度。

下周日（28日）至下周二（30日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。其中下周一最高31度，下周二至下周五（10月3日）均介乎27至32度。下周三（10月1日）至下周五部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。