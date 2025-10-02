酷熱天氣｜今明大致天晴　日間市區約33度　中秋節天色逐步好轉

酷熱天氣警告維持生效，天文台今晨（10月2日）指高空反氣旋正覆蓋華南，該區天色大致良好。天文台預測，本港今日大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度；吹和緩偏東風。天文台展望，明日（3日）大致天晴及酷熱。星期六（4日）稍後至星期日（5日）驟雨逐漸增多，風勢頗大，海有大浪及湧浪。中秋節及翌日天色逐步好轉。



圖為截至10月2日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼9月23日 超強颱風樺加沙逼近本港▼



周末期間有驟雨及狂風雷暴

天文台指出，受高空反氣旋持續影響，未來一兩日華南天色普遍晴朗，天氣酷熱。同時，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會移近呂宋一帶並逐漸增強，在周末期間橫過南海中北部，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數，華南沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。隨著高空反氣旋再度增強，中秋節及翌日廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉。

在上午5時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約780公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，移近呂宋一帶並逐漸增強。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月2日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月18日 突然下雨 有市民急步避雨▼



中秋節大致多雲及有幾陣驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（3日）大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱達33度。周六（4日）部份時間有陽光，仍日間酷熱33度。稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴。下周日（5日）大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，最高氣溫回落至29度。

下周一（6日）為中秋節，料大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高31度。下周二（7日）及下周三（8日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，介乎27至32度。下周四（9日） 及下周五（10日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高31度。