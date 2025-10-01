打風｜日本氣象廳率先發預測移動路徑圖　料周日港南300公里掠過

【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／風球／麥德姆】天文台一帶並逐漸發展成熱帶氣旋，在周末期間橫過南海中北部，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶。日本氣象廳今早（10月1日）9時將位於西北太平洋闗島附近的低壓區升級為熱帶低氣壓（熱帶氣旋雛型），並發出預測移動路徑圖，與天文台昨日（9月30日)_發出的熱帶氣旋路徑概率預報相若。



日本氣象廳預測該熱帶氣旋周六（4日）凌晨進入本港東南800公里警戒範圍，周日（5日，迎月）早上在本港以南約300公里掠過，屬強烈熱帶風暴級，中心附近最高持續風速達每小時110公里，周日深夜至下周一（6日，中秋節）在橫過廣東西部雷州半島後，登陸廣西與越南之間。



日本氣象廳10月1日上午9時（當地時間）將位於西北太平洋闗島附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖。（日本氣象廳圖片）

天文台9月30日發出熱帶氣旋路徑概率預報，預測熱帶氣旋大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，香港位處受襲10%區域（藍色）。（天文地圖片）

預測周六凌晨進入南中國海中北部 增強為強烈熱帶風暴

根據日本氣象廳資料，該熱帶低氣壓今早集結在關島以西附近，中心附近最大風速為每秒15米（時速54公里），向西北偏西移動，預測明日（2日）增強為熱帶風暴，中心附近最大風速為每秒18米（時速65公里），其後移向並橫過呂宋北部，於周六（4日）凌晨進入南中國海中北部，即本港東南800公里警戒範圍，其時增強為強烈熱帶風暴。

周日最近香港時中心附近最大風速接近颱風級下限

日本氣象廳預測，該熱帶氣旋其後向西北偏西移動，逐漸靠近廣東西部沿岸至海南島東部一帶，周日早上在本港以南約300公里掠過，仍屬強烈熱帶風暴級，中心附近最大風速為每秒30米（時速110公里），接近颱風級下限（風力時速118公里）。路徑圖顯示，該熱帶氣旋周日深夜至下周一（6日，中秋節）橫過廣東西部雷州半島，其後登陸廣西與越南之間。

當該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，將命名麥德姆（Matmo，美國提供名稱，意思指大雨）

▼9月30日 維多利亞公園中秋綵燈會亮燈▼



一連八日維多利亞公園中秋綵燈會9月30日亮燈，主題為與大眾喜迎全運會，場內展示約12米高的亮點綵燈《火亮殊榮 花慶盛典》，象徵粵港澳三地團結和融合，並有舞龍表演。(夏家朗攝)

一連八日維多利亞公園中秋綵燈會9月30日亮燈，主題為與大眾喜迎全運會，場內展示約12米高的亮點綵燈《火亮殊榮 花慶盛典》，吸引小童在附近玩樂。(夏家朗攝)

一連八日維多利亞公園中秋綵燈會9月30日亮燈，主題為與大眾喜迎全運會，場內展示約12米高的亮點綵燈《火亮殊榮 花慶盛典》，吸引不少人拍照。(夏家朗攝)

天文台今早指出，位於菲律賓以東海域的低壓區，會移近呂宋一帶並逐漸發展成熱帶氣旋，在周末期間橫過南海中北部，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，但其強度存在變數，華南沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。

9月30日早上8時的衛星圖像顯示，西北太平洋上空的高空反氣旋延伸至南海北部及廣東地區；而位於菲律賓以東的西北太平洋有一低壓區逐漸發展成熱帶氣旋。（天文台圖片）

潛在熱帶氣旋的路徑較大機率避開海水溫度較低的區域，有利其進入南海後逐步增強。（天文台圖片）

預測周六日間酷熱 稍後局部地區有狂風雷暴 周日初時高地吹8級風

天文台指出，周末期間華南沿岸會受到熱帶氣旋影響，風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。天文台預測周六（4日）天氣變化大，吹東北風3至4級，稍後5級，離岸及高地6級；部分時間有陽光，日間酷熱，市區氣溫料最高34度，稍後有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，海有大浪及湧浪。

到星期日（5日）「迎月」天氣更差，預測東至東南風5級，間中6級，初時高地達8級；大致多雲，間中有狂風驟雨及幾陣雷暴，海有大浪及湧浪。

6及7級為強風，即3號風球風力，而8及9級為烈風，即8號風球風力。

天文台10月1日上午7時45分更新九天天氣預報，料周六及周日本港將受到熱帶氣旋影響，風勢頗大，海有大浪及湧浪。（天文台圖片）

中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮

天文台預測隨着高空反氣旋其後再度增強，中秋節（6日)及翌日「追月」(7日）廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，料中秋節吹東至東南風3至4級，日間短暫時間有陽光，大致多雲，有幾陣驟雨；「追月」日東至東北風3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台科學主任昨日在網頁「天氣隨筆」發表題為《月會圓．風未完》文章提到，市民仍有機會於中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮，而月出、月上中天、月落及滿月的時間可參考天文台早前公布的「中秋節賞月錦囊」。

目前電腦模式對於該潛在熱帶氣旋附近的高空水汽分佈及廣東沿岸的雨量仍存在分歧。（天文台圖片）

10月「打風」並不罕見，過去五年（2020至2024年）的10月天文台均有發出熱帶氣旋警告信號，而1961至2020年的10月平均亦有2.53日需要發出熱帶氣旋警告信號。

至於中秋節前後「打風」亦時有發生。翻查記錄，自1946年至2024年，一共有9次熱帶氣旋警告在「迎月」（中秋節的前一日）或中秋節當日生效，大多是一號或三號信號，最高的一次是1970年的中秋節前一日曾發出相當於現今的八號烈風或暴風信號。