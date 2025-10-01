打風麥德姆｜天文台路徑圖驚見達強颱風　料周末西南300公里掠過

【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／風球／麥德姆】料命名「麥德姆」的熱帶氣旋將在周末期間橫過南海中北部，預測大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶。天文台今日（10月1日)下午發出預測移動路徑圖，預測該熱帶氣旋周五（3日）晚間以颱風級，進入本港東南800公里範圍，並持續增強。



天文台預測周六（4日）下午進入本港以南400公里，中心附近最高持續風速增至每小時145公里，料其後最近掠過本港西南約300公里，其時達到強颱風級別，到周日（5日，迎月）登陸前，中心附近最高持續風速達時速175公里。天文台預測周六稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴，周日間中有狂風驟雨及雷暴，兩日海有大浪及湧浪。



天文台10月1日下午發出預測移動路徑圖，料將命名「麥德姆」的熱帶氣旋將逐漸增強為強颱風。（天文台圖片）

天文台10月1日下午2時更新熱帶氣旋預測的位置和強度。(天文台圖片）

預測24小時內連升三級 由熱帶低氣壓增強至颱風

天文台表示，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓今日下午2時集結在香港之東南偏東約 1,950公里，中心附近最高持續風速達每小時45公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向菲律賓呂宋一帶並逐漸增強。

天文台預測移動路徑圖顯示，料該熱帶低氣壓不遲於明日（2日）下午2時增強為熱帶風暴，中心附近最高持續風速85公里，屆時將命名麥德姆（Matmo，美國提供名稱，意思指大雨）。該熱帶氣旋將持續增強，其後會增強至強烈熱帶風暴，到周五（3日)下午2時升級颱風，中心附近最高持續風速每小時120公里，即料24小時內連升三級。

路徑圖顯示，天文台料準「麥德姆」周五晚上進入本港東南約800公里範圍，其後向西北移動，周六（4日）下午移至本港以南400公里，中心附近最高持續風速升至每小時145公里，其後24小時內續向西北移動，在本港西南約300公里掠過，期間會增強至強颱風級（中心附近最高持續風速每小時150公里或以上），天文台預測「麥德姆」周日登陸雷州半島前，中心附近風速升至每小時175公里，逼近超強颱風級別（中心附近最高持續風速每小時185公里或以上 )。

料將命名「麥德姆」熱帶氣旋將在中秋節前逼近廣東西部。內地中央氣象台10月1日下午2時更新的預測移動路徑圖顯示，預測其風力最高達颱風級。（內地中央氣象台圖片）

料將命名「麥德姆」熱帶氣旋將在中秋節前逼近廣東西部。台灣中央氣象署10月1日下午2時更新的預測移動路徑圖顯示，預測其風力最高達颱風級。（台灣中央氣象署圖片）

料將命名「麥德姆」熱帶氣旋將在中秋節前逼近廣東西部。日本氣象廳10月1日下午2時更新的預測移動路徑圖顯示，預測其風力最高達強烈熱帶風暴級上限。（日本氣象廳圖片）

料將命名「麥德姆」熱帶氣旋將在中秋節前逼近廣東西部。韓國氣象廳10月1日下午2時更新的預測移動路徑圖顯示，預測其風力最高達颱風級。（韓國氣象廳圖片）

預測周六稍後局部地區有狂風雷暴 周日初時高地吹8級風

天文台指出，周末期間華南沿岸會受到熱帶氣旋影響，風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。天文台預測周六（4日）天氣變化大，吹東北風3至4級，稍後5級，離岸及高地6級；部分時間有陽光，日間酷熱，市區氣溫料最高33度，稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

到星期日（5日）「迎月」天氣更差，預測東至東南風5級，間中6級，初時高地達8級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

6及7級為強風，即3號風球風力，而8及9級為烈風，即8號風球風力。

天文台10月1日下午4時半更新九天天氣預報，料周六及周日本港將受到熱帶氣旋影響，風勢頗大，海有大浪及湧浪。（天文台圖片）

中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮

天文台預測隨着高空反氣旋其後再度增強，中秋節（6日)及翌日「追月」(7日）廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，料中秋節吹東至東南風3至4級，日間短暫時間有陽光，大致多雲，有幾陣驟雨；「追月」日東至東北風3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台科學主任昨日在網頁「天氣隨筆」發表題為《月會圓．風未完》文章提到，市民仍有機會於中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮，而月出、月上中天、月落及滿月的時間可參考天文台早前公布的「中秋節賞月錦囊」。