打風麥德姆｜天文台料周日港高地吹8級風　內地台灣預測達颱風級

【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／移動路徑／風球／麥德姆】天文台今早（ 10月1日)表示，一個熱帶氣旋將在周末期間橫過南海中北部，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶；本港將有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，周日（5日）吹東至東南風5級，間中6級，初時高地達8級。



日本氣象廳今早將低壓區升級為熱帶低氣壓（熱帶氣旋雛型），並發出預測移動路徑圖，內地中央氣象台、台灣中央氣象署及韓國氣象廳其後也發出路徑圖，與日本氣象廳和天文台昨日（9月30日)發出的熱帶氣旋路徑概率預報相若。內地中央氣象台指熱帶低氣壓24小時將增強為熱帶風暴並命名「麥德姆」（Matmo），與台灣中央氣象署均預測其最近香港時，將達颱風級下限。



位於西北太平洋關島附近的熱帶低氣壓10月1日正逐漸發展。(Tropical Tidbits網頁圖片)

內地中央氣台10月1日上午11時將位於西北太平洋闗島附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖。（內地中央氣台圖片）

中央氣象台預測明日升級熱帶風暴並命名「麥德姆」 周五晚入南海

內地中央氣象台今早11時在預報中表示，位於西北太平洋的低壓區已增強為熱帶低氣壓，距離菲律賓馬尼拉偏東方向約1,160公里，中心附近最大風力為時速54公里，與台灣中央氣象署、日本氣象廳及韓國氣象廳的資料一致，料將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強。

中央氣象台預計，該熱帶低氣壓將於24小時內增強為今年熱帶風暴並命名「麥德姆」（Matmo，美國提供名稱，意思指大雨），到明晚（2日）增強為強烈熱帶風暴，周五(3日)夜間移入南海中北部，強度逐漸增強，向廣東中西部到海南島東部沿海靠近。

受其影響，周五夜間至下周一（6日）白天，南海北部和中部海域、北部灣、瓊州海峽將有6至8級大風，陣風9至10級，其中南海中東部和北部的部分海域風力可達9至12級、陣風13至14級。

台灣中央氣象署10月1日上午8時（當地時間）將位於西北太平洋闗島附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖。（台灣中央氣象署圖片）

韓國氣象廳10月1日上午8時（當地時間，圖為世界協調時間，韓國處於+8區）將位於西北太平洋闗島附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖。（韓國氣象廳圖片）

日本氣象廳10月1日上午9時（當地時間）將位於西北太平洋闗島附近的低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖。（日本氣象廳圖片）

天文台9月30日發出熱帶氣旋路徑概率預報，預測熱帶氣旋大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，香港位處受襲10%區域（藍色）。（天文地圖片）

料「巧妙地」避開樺加沙及博羅依冷水區域 最近香港時達颱風級

內地、台灣、日本及韓國的預測與天文台昨日發出的熱帶氣旋路徑概率預報都相若，料該熱帶氣旋受高空反氣旋南側的引導氣流牽引，進入南海，後向西向北偏西移動，大致移向廣東西部沿岸至海南島東部一帶，周六至周日在本港300至400公里內掠過。

天文台昨指出，按照現時預測，該熱帶氣旋的路徑較大機率，出現「巧妙地」避開超強颱風樺加沙及颱風博羅依過後海水溫度較低的區域，有利其進入南海後逐步增強，個別模式更預測該潛在熱帶氣旋可能達到強颱風或以上的強度。

中央氣象台及台灣中央氣象署的預測均見，熱帶氣旋在周日靠近廣東西部時，即最近香港路段，會增強至颱風級，中心附近風力達12級，即時速118公里，屬颱風風力下限。

潛在熱帶氣旋的路徑較大機率避開海水溫度較低的區域，有利其進入南海後逐步增強。（天文台圖片）

10月「打風」不罕見 天文台在1970年「迎月」曾發出8號風球

10月「打風」並不罕見，過去五年（2020至2024年）的10月天文台均有發出熱帶氣旋警告信號，而1961至2020年的10月平均亦有2.53日需要發出熱帶氣旋警告信號。

至於中秋節前後「打風」亦時有發生。翻查記錄，自1946年至2024年，一共有9次熱帶氣旋警告在「迎月」（中秋節的前一日）或中秋節當日生效，大多是一號或三號信號，最高的一次是1970年的中秋節前一日、即「迎月」曾發出相當於現今的八號烈風或暴風信號。

中秋節前一日或中秋節當日需要發出熱帶氣旋警告信號的記錄。（天文台圖片）

預測周六日間酷熱 稍後局部地區有狂風雷暴 周日初時高地吹8級風

天文台指出，周末期間華南沿岸會受到熱帶氣旋影響，風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。天文台預測周六（4日）天氣變化大，吹東北風3至4級，稍後5級，離岸及高地6級；部分時間有陽光，日間酷熱，市區氣溫料最高33度，部分時間有陽光，稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

到星期日（5日）「迎月」天氣更差，預測東至東南風5級，間中6級，初時高地達8級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

6及7級為強風，即3號風球風力，而8及9級為烈風，即8號風球風力。

天文台10月1日上午11時半更新九天天氣預報，料周六及周日本港將受到熱帶氣旋影響，風勢頗大，海有大浪及湧浪。（天文台圖片）

中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮

天文台預測隨着高空反氣旋其後再度增強，中秋節（6日)及翌日「追月」(7日）廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，料中秋節吹東至東南風3至4級，日間短暫時間有陽光，大致多雲，有幾陣驟雨；「追月」日東至東北風3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。

天文台科學主任昨日在網頁「天氣隨筆」發表題為《月會圓．風未完》文章提到，市民仍有機會於中秋節或「追月」晚上在雲隙中觀賞到月亮，而月出、月上中天、月落及滿月的時間可參考天文台早前公布的「中秋節賞月錦囊」。