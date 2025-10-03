打風｜今日大致天晴　日間酷熱達33度　天文台考慮晚上掛一號風球

高空反氣旋正覆蓋華南，該區天色大致良好。天文台預測，本港今日（10月3日）大致天晴。早上最低氣溫約28度，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩偏東風。天文台展望，明日（4日）日間酷熱，稍後至星期日（5日）風勢頗大，間中有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。星期日稍後驟雨減少。中秋節及翌日部份時間有陽光，有幾陣驟雨。



天文台凌晨發出特別天氣提示稱，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋麥德姆會在今日（3日）橫過呂宋，並在稍後進入本港800公里範圍內，天文台會考慮在今晚發出一號戒備信號。



圖為截至10月3日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

明日稍後天氣漸轉不穩 日間或改發更高風球

天文台指出，按照現時預測，麥德姆會在周末期間大致移向雷州半島至海南島東部一帶並逐漸增強。本港明日稍後（4日）至星期日（5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。

天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。

在上午2時，強烈熱帶風暴麥德姆集結在馬尼拉之東北偏東約360公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移近呂宋一帶並繼續增強。

圖為截至10月3日凌晨2時00分，天文台對麥德姆的預測路徑。（天文台網頁圖片）

中秋節及翌日天色好轉 仍受驟雨影響

天文台指出，高空反氣旋會在今日為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。同時，熱帶氣旋麥德姆會橫過呂宋並進入南海中北部，隨後大致移向雷州半島至海南島東部一帶，但其強度存在變數，受其影響。隨著麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節及翌日廣東沿岸天色好轉，但與高空擾動相關的驟雨仍會影響該區。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月3日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周末期間有驟雨及狂風雷暴 周日初時驟雨較多

天文台的九天天氣預報顯示，明日（4日）部份時間有陽光，日間酷熱達33度，稍後有幾陣狂風驟雨及雷暴。下周日（5日）大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。初時驟雨較多，最高氣溫回落至29度。

下周一（6日）為中秋節，料大致多雲，有幾陣驟雨。日間部份時間有陽光，最高31度。下周二（7日）及下周三（8日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，介乎27至32度。下周四（9日） 及下周五（10日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高31度。下周六（11日）部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高32度。