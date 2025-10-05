颱風｜AI科學主任報天氣？謝展寰：現時真人較親切　將來咩都可能

颱風麥德姆接近本港，三號風球將至少維持至今日（5日）中午12時。新聞報道的風暴消息，都是由天文台科學主任在鏡頭前講解。環境及生態局局長謝展寰接受電視台訪問時，被問到未來會否用AI科學主任報天氣，他說現時用真人報道天氣消息比較親切，惟視乎科技發展，坦言「將來咩都有可能」。



謝展寰在今天（5日）播出的Now新聞台節目《大鳴大放》訪問中指，天文台現時有使用人工智能協助預測天氣，方便提早調動人手處理一旦風暴襲港。被問到未來會否用AI科學主任報天氣，他說，目前沿用真人較為有親切感，方對天文台的準備工作較好，不過將來則視乎科技發展。

