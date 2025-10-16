打風．霜降｜下周三提早應節　天文台料多區穿20度　兩區低見18度

【打風／天文台／HKO／天氣預測／颱風路徑／東北季候風／風神／東北季候風】中秋節過後本港似迎來「真．秋天」，天文台表示一股強烈東北季候風下周日（19）抵達廣東沿岸，與潛在熱氣帶旋共同效應下，氣溫顯着下降。下周一（20日）市區氣溫跌穿30度，降至介乎24至29度。



下周四（23日）是廿四節氣中的「霜降」（秋天最後一個節氣，指天氣漸冷，大地開始產生霜了），天文台料「霜降」前的周三（22日）及「霜降」當日，市區氣溫跌至最低21度，自動分區天氣預報顯示，下周三新界多地都跌穿20度，石崗及打鼓嶺更低見18度，上水一夜間下跌9度。



本港今日氣溫介乎28度至32度，截至中午12時半，天文台尖沙咀總部錄得氣溫31.1度，相對濕度67%，紫外線指數8，強度屬於甚高。天文台指，高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，同時一股偏東氣流正影響廣東沿岸，料今日大致天晴，初時局部地區有驟雨，下午炎熱，吹和緩東至東北風。

強烈東北季候風10.19抵達廣東沿岸 隨後氣溫顯着下降

天文台表示，高空反氣旋會在未來一兩日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區極端酷熱，展望本周五及周六（17日及18日）大致天晴，日間酷熱，料一股強烈東北季候風下周日（19）抵達廣東沿岸，北風逐漸增強。

天文台預料，在季候風及潛在熱氣帶旋的共同效應下，隨後兩三日風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣雨，華南沿岸風勢頗大及有雨，氣溫顯著下降至約21度，晚間部份沿岸低窪地區可能出現水浸。

天文台10月16日早上更新的9日天氣預報。（天文台截圖）

10.18氣溫最高34度 10.20跌穿30度、濕度最低僅50%

天文台今早更新的9日天氣預報，未來兩日天氣仍然酷熱，周五（17日）氣溫28至33度，相對濕度60至85%，大致天晴，但初時局部地區有驟雨，日間酷熱；周六（18日）氣溫28至34度，相對濕度55至90%，大致天晴。日間酷熱，稍後有一兩陣驟雨。

下周日（19日）本港氣溫開始下降，介乎27至33度，相對濕度55至90%，部份時間有陽光，早上有一兩陣驟雨，日間酷熱及乾燥；下周一（20日）氣溫跌穿30度，降至24至29度，相對濕度為下周最低，僅50至90%，短暫時間有陽光，日間乾燥，稍後有一兩陣雨。

天文台10月15日發出潛在熱帶氣旋的路徑概率預報圖，該熱帶氣旋下周初將進入南中國海北部，於本港以南約400公里掠過。（天文台圖片）

各大電腦預報模式對雨量的預測有分歧。（天文台圖片）

10.22及10.23氣溫降至21度 大致多雲有雨

至下周二（21日）本港氣溫進一步降至22至26度，相對濕度70至95%，大致多雲，有幾陣雨；下周三及周四（22及23日）的氣溫為下周最低，下周三21至24度，相對濕度70至95%，大致多雲，有幾陣雨；下周四為廿四節氣中的「霜降」，氣溫維持最低21至25度，相對濕度70至90%，大致多雲，有一兩陣雨。

直至下周五（24日）氣溫逐漸回升至22至27度，相對濕度60至85%，大致多雲，日間部份時間天色明朗；下周六（25日）氣溫再升至24至29度，相對濕度60至85%，大致多雲，日間部分時間天色明朗。

翻查周三（15日）天文台預測下周四及周五（23日及24日）的氣溫，分別是22至26度及23至28度，天文台今日再進一步下調該兩日的氣溫1度。

根據天文台10月16日自動分區天氣預報，10月21日下午2時，本港各地氣溫達到25度以上，其中上水及黃竹坑更有28度。（天文台截圖）

根據天文台10月16日自動分區天氣預報，10月22日清晨6時新界多地都跌穿20度，石崗及打鼓嶺更低見18度，上水、大埔、沙田及將軍澳等只有19度。（天文台截圖）

10.22清晨新界多區跌穿20度 上水一夜跌9度

根據天文台自動分區天氣預報，下周三（22日）廿四節氣「霜降」前夕，當日清晨6時氣溫最低，屆時本港新界多地都跌穿20度，包括上水、大埔、沙田及將軍澳等只有19度，石崗及打鼓嶺更低見18度。惟下周二（21日）下午2時，本港各地氣溫達到25度以上，其中上水及黃竹坑更有28度，換言之上水一夜間下跌9度。

