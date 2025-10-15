打風｜東北季候風與熱帶氣旋帶來秋風秋雨　天文台料下周三見21度

【打風／天文台／HKO／天氣預測／颱風路徑／東北季候風／颱風殺手／李氏力場】天文台今日（14日）表示，一個低壓區會在本周後期在菲律賓以東海域逐漸發展，其後較大機會進入南海；內地中央氣象台今日也指出，該低壓區將增強為熱帶氣旋，於周日（19日）進入南中國海，為南海北部和華南沿海地區帶來風雨影響。



一股強烈東北季候風會在星期日抵達廣東，天文台預測與該低壓系統共同影響下，下周初至中期華南沿岸風勢頗大。天文台預測周日（19日）稍後本港風力開始增強，到下周二（21日）北風5級，離岸6級，高地達7級。6及7級為強風，即3號風球風力。



天文台料下周初有幾陣驟雨，氣溫顯著下降，下周一市區清晨氣溫將降至24度，比周日日間33度低9度，其後兩日會再降溫，到下周三（22日）更將跌至21度，新界再低一兩度，自動分區天氣預報顯示元朗區石崗及北區打鼓嶺2字頭失守，將低見19度。



天文台：熱帶氣旋較大機會入南海 路徑及強度存在變數

天文台表示，預料一個低壓區會在未來兩三日於菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間靠近呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海東北部，但其路徑及強度存在變數。在東北季候風及該低壓系統共同影響下，下周初至中期華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫顯著下降。

明天的天氣：大致天晴 初時局部地區有驟雨

天文台表示，高空反氣旋會在本週餘下時間繼續為廣東帶來晴朗及炎熱的天氣，由今日（15日）起至周五（17日），市區最高氣溫升上32度。預測明日（16日）東至東北風4級，大致天晴，初時局部地區有驟雨。周五（17日）東至東北風4級，初時離岸間中5級，大致天晴。周六（18日）吹東至東北風2至3級，大致天晴，日間酷熱，稍後有一兩陣驟雨。

天文台10月15日上午11時半更新九天天氣預報，預測料受到東北季候風及低壓系統共同影響，19日起風力增強。（天文台圖片）

周日北風起 下周二離岸風力6級、高地達7級

天文台預測受到東北季候風及熱帶氣旋共同影響，周日（19日）風力逐漸增強，吹北至東北風3至4級，稍後離岸5級，高地間中6級；部分時間有陽光，早晚有一兩陣驟雨，日間酷熱及乾燥，市區最高33度，相對濕度介乎55％至85%。

天文台預測下周一（20日）吹北風5級，離岸及高地6級；暫時間有陽光，日間乾燥，稍後有一兩陣驟雨。下周二（21日）風力再升，吹北風5級，離岸6級，高地達7級；大致多雲，有幾陣驟雨。到下周三（22日）吹北至東北風5級，離岸及高地6級，大致多雲，有幾陣驟雨。及至下周四（23日）吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有一兩陣驟雨，要到周五（24日）才天色明朗。

下周一一夜跌9度 下周三降至21度 打鼓嶺低見19度

氣溫方面，天文台預料受東北季候風影響，下周一（20日）市區氣溫最低24度，較周日(19日）日間最高33度，一夜跌9度，創入秋新低，日間最高29度，相對濕度最低降至50%。

其後氣溫再稍跌，到周二（21日）市區將低見至22度，日間最高26度；周三( 22日）料再降至21度，最高24度；及至下周四（23日）仍較清涼，氣溫稍回升至介乎22至26度；到下周五（24日）天色好轉，日間部分時間天色明朗，氣溫回升至介乎23至28度。

天文台10月15日上午11時半更新九天天氣預報，料未來一周市區氣溫波幅達12度，最高33度、最低21度。(天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示，周日市區氣溫更可能高達34度，比天文台預測再高一度。下周二（21日）市區清晨降至22度，而北區打鼓嶺比市區低3度，最低19度。

天文台自動分區天氣預報顯示，10月21日星期二清晨，市區氣溫將降至22度，新界石崗及打鼓嶺低見19度。(天文台網頁圖片)

內地中央氣象台在今日的預測中指出，在周五（17日）前後，菲律賓以東洋面將可能有一個熱帶氣旋生成，逐漸西行，於19日進入南海，為南海北部和華南沿海地區帶來風雨影響。

今次熱帶氣旋遇上東北季候風，會獲「加持」定被「截殺」？美國國家環境預報中心 (NCEP) 創建的天氣模型「全球集合預報系統」 (GEFS)今日資料顯示，該低壓區今早集結在香港之東南約3,100公里的西太平洋海域上，即關島以西約230公里，料會向西移動，並增強為熱帶氣旋，再移近菲律賓呂宋，後進入南海北部，但會在靠近香港以南300至400公里左右轉彎向西移動，趨向海南島一帶。

「全球集合預報系統」 (GEFS）10月14日的預測移動路徑圖顯示，一個熱帶氣旋會在未來一星期逼近廣東沿岸，但遇到東北季候風後轉向西移動。（Tropical Tidbits圖片）

在天文台地球天氣網頁，昨日（14日)各AI人工智能預報系統及傳統電腦預報均該低壓區會發展成熱帶氣旋，並在周日( 19日）進入本港東南800公里範圍，即南海北部，多數料會在其後一兩日再移至本港東南400公里內。

▼傳統電腦預報歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）10月14日對西北太平洋潛在熱帶氣旋移動預測▼

