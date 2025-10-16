天氣｜今日初時局部有驟雨　日間炎熱約32度　隨後兩日天晴酷熱

高空反氣旋正為華南帶來大致良好的天氣。天文台預測，本港今日（10月16日）大致天晴。初時局部地區有驟雨，最低氣溫約27度。日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩東至東北風。天文台展望，星期五（17日）及星期六（18日）大致天晴，日間酷熱。星期日（19日）北風逐漸增強，隨後兩三日風勢頗大，氣溫顯著下降。



圖為截至10月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周初至中風勢頗大 氣溫顯著下降

天文台指出，高空反氣旋會在未來一兩日繼續為廣東帶來晴朗及酷熱的天氣。一股強烈東北季候風會在星期日抵達廣東。

預料一個低壓區會在未來一兩日於菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間靠近呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海東北部，但其路徑及強度存在變數。在東北季候風及該低壓系統共同影響下，下周初至中期華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫顯著下降

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月16日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一氣溫降9度 下周三最低21度

天文台的九天天氣預報顯示，周五（17日）及周六（18日）大致天晴，日間酷熱達33度 其中周六稍後有一兩陣驟雨。下周日（19日）日間酷熱及乾燥，最高亦33度，早晚有一兩陣驟雨，

下周一（20日）短暫時間有陽光，日間乾燥，稍後有一兩陣驟雨。最高氣溫回落至29度，最低跌至24度，較前一日最高的33度相差9度。下周二（21日）至下周四（23日）均大致多雲及有驟雨。下周二及周四料介乎22至26度，下周三（22日）最低21度、最高24度。下周五（24日）仍大致多雲，日間部份時間天色明朗，氣溫略為回升，介乎23至28度。