雙風會．打風｜天文台發出熱帶氣旋路徑概率圖　下周初有水浸風險

【打風／天文台／HKO／天氣預測／颱風路徑／東北季候風／風神】一個熱帶氣旋在周末期間靠近菲律賓呂宋一帶，天文台今晩（15日）發出潛在熱帶氣旋路徑概率預報圖，顯示該熱帶氣旋會在下周初進入南海北部，並向珠江口逼近，但在香港以南約400公里突轉向西南「彈走」，移向海南島方向。天文台解釋，這個熱帶氣旋下周初將遇上南下東北季候風，其較乾及較涼氣流會令熱帶氣旋逐漸減弱及轉向西南方向移動，不過其開始減弱及轉向西南方向移動的時間及地點存在變數。



天文台特別指出，下周在天文大潮、東北季候風及潛在熱帶氣旋的共同影響下，預計由下星期一（20日）起連續數晚漲潮時本港沿岸水位會偏高，提醒沿岸低窪地區的居民預早採取適當防水浸措施。



強烈東北季候風會星期日抵達華南

天文台科學主任（范文熙 胡灼權 黃逸雋 黃子鈞）今晚在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《雙風會：季風on打風》文章，指出從今早（15日）衛星圖像上可見，覆蓋西北太平洋的高空反氣旋西伸至廣東地區，並為該區帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，預料未來兩三日天氣會持續晴朗及酷熱；一股強烈東北季候風會在星期日（19日）抵達華南，天氣將會迎來轉變，預料本港星期日北風會逐漸增強，隨後兩三日風勢頗大，氣溫顯著下降。

最低溫度概率預報圖顯示下周初至中期氣溫顯著下降。（天文台圖片）

西北太平洋對流雲團未來兩三日發展成熱帶氣旋

文章指出，衛星圖像上亦可見遠在菲律賓以東海域之西北太平洋有對流雲團發展，預料在較弱的垂直風切變及較暖的水溫環境下，再配合高空輻散，其會於未來兩三日逐漸發展為熱帶氣旋，並在周末期間靠近呂宋一帶。

10月15日早上8時的衛星雲圖可見，覆蓋西北太平洋的高空反氣旋西伸至廣東地區，而同時菲律賓以東海域之西北太平洋有對流雲團發展，會在未來兩三日逐漸發展為熱帶氣旋。（天文台圖片）

天文台料熱帶氣旋較大機會進入南海並遇上東北季候風

天文台表示，根據現時評估，該潛在熱帶氣旋有較大機會進入南海東北部，並遇上抵達華南沿岸及南海北部的東北季候風。由於東北季候風較乾及較涼，預料該潛在熱帶氣旋會逐漸減弱及轉向西南方向移動，但其開始減弱及轉向西南方向移動的時間及地點存在變數。

天文台10月15日發出潛在熱帶氣旋的路徑概率預報圖，該熱帶氣旋下周初將進入南中國海北部，於本港以南約400公里掠過。(天文台圖片）

天文台今晚發出潛在熱帶氣旋的路徑概率預報圖，目前預測徑機率為1%至50%，而香港在1%至10%區域內。

本港風力屆時視乎熱帶氣旋強度、與本港距離及與東北季候風共同效應

天文台表示，雖然在兩者的共同影響下，華南沿岸及南海北部的風勢頗大，但本港的風力則視乎屆時該潛在熱帶氣旋的強度、與本港的距離及與東北季候風共同效應的程度。

人工智能「風烏」預測熱帶氣旋強度較高 並距離香港較近

歐洲電腦模式（歐洲中期天氣預報中心，ECMWF）預測該熱帶氣旋強度較高，但距離香港較遠；歐洲人工智能(AI )電腦模式（歐中AIFS）則料該熱帶氣旋強度較低，並距離香港較遠；人工智能預報系統「風烏」預測情況最不理想，預測該熱帶氣旋強度較高，並距離香港較近。

各大電腦預報模式對潛在熱帶氣旋在季候風影響下的路徑、強度、及與香港的距離仍有分歧。（天文台圖片）

料將命名「風神」 一旦「掛波」 今年將「13度風臨」

在該熱帶氣旋生成（熱帶低氣壓）後，將命名由中國提供的名字「風神」（Fengshen）。之前颱風麥德姆已是今年第12個影響香港的熱帶氣旋，打破1946年以來天文台年內「掛波」次數的最高紀錄，若天文台發出風球，將是今年影響香港的第13個熱帶氣旋，再推高紀錄。

周日北風起 下周二離岸風力6級、高地達7級

天文台九天天氣預報顥示，預測受到東北季候風及熱帶氣旋共同影響，周日（19日）風力逐漸增強，吹北至東北風3至4級，稍後離岸5級，高地間中6級；部分時間有陽光，早晚有一兩陣驟雨，日間酷熱及乾燥，市區最高33度，相對濕度介乎55％至85%。

天文台預測下周一（20日）吹北風5級，離岸及高地6級；暫時間有陽光，日間乾燥，稍後有一兩陣驟雨。下周二（21日）風力再升，吹北風5級，離岸6級，高地達7級；大致多雲，有幾陣驟雨。到下周三（22日）吹北至東北風5級，離岸及高地6級，大致多雲，有幾陣驟雨。及至下周四（23日）吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有一兩陣驟雨，要到周五（24日）才天色明朗。

各大電腦預報模式對雨量的預測亦有分歧。（天文台圖片）

歐洲電腦模式（歐洲中期天氣預報中心，ECMWF）預測珠江口附近雨量較少；歐洲人工智能(AI )電腦模式（歐中AIFS）則珠江口附近雨量較多；人工智能歐洲電腦「風烏」預測珠江口附近雨量集中在下周三（22日)。

隨著該熱帶氣旋下周靠近，華南沿岸會有雨，但現時不同預報模式的雨量預測仍有分岐，若屆時雨勢較頻密，氣溫有可能下試20度或更低的水平。

天文台10月15日下午4時半更新九天天氣預報，預測料受到東北季候風及低壓系統共同影響，下周風力增強兼有雨。（天文台圖片）

下周一一夜跌9度 下周三降至21度 打鼓嶺低見19度

氣溫方面，天文台預料受東北季候風影響，下周一（20日）市區氣溫最低24度，較周日(19日）日間最高33度，一夜跌9度，創入秋新低，日間最高29度，相對濕度最低降至50%。

其後氣溫再稍跌，到周二（21日）市區將低見至22度，日間最高26度；周三( 22日）料再降至21度，最高24度；及至下周四（23日）仍較清涼，氣溫稍回升至介乎22至26度；到下周五（24日）天色好轉，日間部分時間天色明朗，氣溫回升至介乎23至28度。

天文台10月15日上午11時半更新九天天氣預報，料未來一周市區氣溫波幅達12度，最高33度、最低21度。(天文台圖片)

天文台自動分區天氣預報顯示，周日市區氣溫更可能高達34度，比天文台預測再高一度。下周二（21日）市區清晨降至22度，而北區打鼓嶺比市區低3度，最低19度。

天文大潮遇「雙風」 下星期一起連續數晚漲潮時沿岸水位會偏高

另一方面，下周為農曆8月底至9月初，在天文大潮、東北季候風及潛在熱帶氣旋的共同影響下，預計由下星期一（20日）起連續數晚漲潮時本港沿岸水位會偏高，沿岸低窪地區的居民請預早採取適當防水浸措施。請市民繼續留意天文台的天氣消息。

