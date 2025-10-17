天氣｜今日初時局部有驟雨　日間市區約32度　下周降溫至21度

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗的天氣，同時一股偏東氣流影響廣東沿岸。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。天文台預測，本港今日（10月17日）大致天晴，但初時局部地區有驟雨，最低氣溫約28度。日間市區最高氣溫約32度，新界再高兩三度。吹和緩東至東北風，初時離岸風勢清勁。



天文台展望，星期六（18日）大致天晴，日間酷熱。星期日（19日）北風逐漸增強，隨後兩三日風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣雨，氣溫顯著下降至21度左右，晚間部份沿岸低窪地區可能出現水浸。



圖為截至10月17日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

菲律賓以東低壓區逐漸發展 將進入南海東北部

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日繼續為廣東帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區極端酷熱。預料一股強烈東北季候風會在星期日抵達廣東沿岸。

此外，位於菲律賓以東海域的低壓區會在今明兩日逐漸發展並靠近呂宋一帶，隨後進入南海東北部，受東北季候風影響而逐漸轉向西南方向移動並開始減弱，但轉向的時間及地點存在變數。在季候風及該低壓系統的共同效應下，下周初至中期華南沿岸風勢頗大及有雨，氣溫顯著下降，海有湧浪。

圖為天文台截至10月17日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一氣溫降9度 下周三及「霜降」最低21度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（18日）大致天晴，日間酷熱達34度，稍後有一兩陣驟雨。下周日（19日）日間酷熱及乾燥，最高33度，早上有一兩陣驟雨。

下周一（20日）短暫時間有陽光，日間乾燥，稍後有一兩陣驟雨。最高氣溫回落至29度，最低跌至24度，較前一日最高的33度相差9度。下周二（21日）至下周四（23日）均大致多雲及有陣雨，下周二料介乎22至26度。下周四（23日）是廿四節氣中的「霜降」，天文台預測與下周三（22日）均最低21度。

下周五（24日）及下周六（25日）仍大致多雲，日間部份時間天色明朗。其中下周五料介乎22至27度；下周六氣溫回升，介乎24至29度之間。