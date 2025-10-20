風神．打風｜遠距8號風球？天文台︰依3因素不斷評估　低窪或水浸

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】熱帶氣旋風神昨晚（19日）深夜進入本港東南800公里範圍內，天文台考慮今日（20日）下午5時至7時之間，直接改發3號風球。



天文台署理高級科學主任沈志泰今早（20日）港台節目《千禧年代》表示，華南沿岸已受到乾燥的東北季候風支配，料「風神」的強度之後會開始減弱，但估計兩者將產生共同效應，因此需要視乎「風神」的烈風區與本港的距離、「風神」最北部的位置，以及轉向西南的時間，考慮是否發出8號風球。



天文台10月20日凌晨5時發布的路徑圖。（天文台圖片）

天文台10月20日凌晨5時發布的風神預測資料。（天文台網頁截圖）

天文台署理高級科學主任沈志泰今早在港台節目《千禧年代》表示，目前熱帶氣旋「風神」正位處南海中北部，增強至熱帶風暴級別，今日將繼續往西北偏西方向移動。

本港今日大部份時間將吹較強的北風

同時一股東北季候風正影響廣東沿岸，本港今日大部份時間將吹較強的北風，華南沿岸地區的等壓線及氣壓梯度緊密，因此天文台已發出強烈季候風信號（即俗稱黑球）。

天文台9日天氣預告。（天文台網頁截圖）

「風神」及東北季候風產生共同效應

沈志泰估計，「風神」明日移至本港南面海域，惟華南沿岸已受到乾爽的東北季候風支配，料「風神」的強度會開始減弱，移動速度比較慢，並隨着氣流轉向西南方移動，至於轉向的時間及位置仍有變數，天文台會密切留意。

沈志泰估計，雖然東北季候風將會削弱「風神」的強度，但估計兩者將產生共同效應，華南沿岸風勢持續頗大，因此天文台考慮在今日下午5時至7時之間，直接改發3號風球。

天文台署理高級科學主任沈志泰。（資料圖片／陳嘉元攝）

秋天打風並不罕有 直接發出3號風球非首次

沈志泰又指，秋天打風並不罕有，例如去年11月仍有熱帶氣旋影響香港，10月更是常見；而直接跳過1號風球直接發出3號風球也非首次，2012年熱帶氣旋「圓規」接近本港期間，天文台也是直接發出3號風球。

那麼會否發出8號風球？沈志泰表示，由於東北季候風將會影響「風神」的強度，因此需要視乎「風神」的烈風區與本港的距離、「風神」最北部的位置，以及轉向西南的時間，天文台需要不斷作出評估。

▼2025年10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



+ 3

本港部份沿岸低窪地區將出現水浸

沈志泰預料今日初時有陽光，惟隨着「風神」靠近本港，本港將漸轉多雲有雨，雨勢逐漸頻密，氣溫顯着下降，本周二至周四（21日至24日）市區氣溫降至19度，新界再低兩三度，市民將明顯感受到涼意。

沈志泰提醒，未來數日適逢天文大潮，在東北季候風及「風神」的共同影響下，本港部份沿岸低窪地區將出現水浸，預料周二至周四維港的水平面較基準升3米。

▼2025年10月18日 天晴酷熱▼

