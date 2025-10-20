風神風球｜天文台擬下午轉3號風球　今晚最接近　南面420公里掠過

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】熱帶氣旋風神昨晚(19日）深夜進入本港東南800公里範圍內，天文台指隨着風神在今日逐漸靠近廣東沿岸，預告會考慮在今日下午5時至7時之間，直接改發3號風球，取代昨晚發出的強烈季候風信號，兩者均代表平均風速超過每小時40公里。



熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，風神今晚以強烈熱帶風暴級別在本港以南約420公里外，受到有「颱風殺手」之稱的強烈東北季候風影響，將會90度轉向西南移動，逐漸遠離本港並減弱。不過受到風神及季候風共同影響，天文台預測今日至周四（23日）高地吹8至9級的烈風，周二（21日)離岸風力間中也會達8級；不過天文台預測平地風力不大，最高吹6級強風。



熱帶風暴風神10月19日23時集結在香港之東南約800公里，中心附近最高持續風速每小時75公里，預料向西北移動，時速約26公里。（天文台圖片）

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，熱帶氣旋風神10月20日晚上將增強為強烈帶風暴，在本港以南約420公里外掠過。（天文台圖片）

天文台10月19日晚上更新熱帶風暴風神預測的位置和強度。（天文台圖片）

由「黑球」轉發3號風球風有先例 降級先發一號風球不合理

天文台昨晚10時50分發出強烈季候風信號，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度；今日大部分時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。

天文台昨晚11時表示，隨着熱熱氣旋風神在今日逐漸靠近廣東沿岸，預告會考慮在今日下午5時至7時之間，直接發出3號風球，取代強烈季候風信號。

俗稱「黑球」的強烈季候風信號和3號風球的風力一樣，分別在於主導風是來自熱帶氣旋抑或季候風。香港過往也曾出現東北季候風與熱帶氣旋產生共同效應的情況，例如2021年10月的圓規，當時天文台亦曾以3號風球取代強烈季候風信號，之前未發出一號風球。

3號風球（左）及俗稱「黑球」的強烈東北季候風信號（右），都代表本港平均風速現已或將會超過每小時40公里，視乎主導風是來自熱帶氣旋抑或季候風而發出。（資料圖片）

料今晚強烈熱帶風暴級別在本港以南約420公里掠過

天文台昨晚8時及11時更新的熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，料風神今日逐漸靠近廣東沿岸，並於今晚增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速升至每小時110公里。之前預測料達颱風級別，中心風力達時速120公里。

路徑圖顯示，風神今晚8時會在本港以南約420公里掠過，較上周六（18日）料在本港以南350公里掠過，向南推移70公里，中心風力相若。

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



+ 3

烈風園北方半徑約222公里 今晚與本港距離較遠

天文台在昨日及今日凌晨的預報中，未有再提及轉發8號風球考慮因素。在今日凌晨0時30分發出的「為船舶提供的熱帶氣旋警告」中，列出風神風速超過每小時33海浬（風力時速61公里以上，即烈風，風力8級或以上）之半徑範圍北方為120海浬（222公里），其他方向為60海浬（111公里），可見其環流較小。

因此，除非風神今日急速增強，否則當風神今晚在本港以南約420公里掠過時，其烈風圈會相距本港甚遠。不過風神十分「惹風」，將東北季候風「吸」入中心，導致其北面風力較大，因此預測本港離岸及高地風力間中達烈風級別。惟平地風力不大，最高吹6級強風。

由於東北季候風較低溫及乾燥，不利熱帶氣旋增強，甚會令其減弱再「陰乾」消散，有此有「颱風殺手」之稱。

天文台10月20日凌晨0時更新九天天氣預報，料20至23日在在季候風及風神的共同影響下，本港風力頗大。（天文台圖片）

明天的天氣：高地風力達8級 海有大浪及湧浪

天文台預測今日（20日）吹北風5級，離岸6級，高地達8級；大致多雲，日間短暫時間有陽光，晚上有幾陣雨，海有大浪及湧浪；氣溫顯著下降，市區介乎23至29度。

料周二風力最強 離岸間中8級、高地達9級

風神周二（21日）最接近本港，天文台預測吹北風5至6級，離岸間中8級，高地達9級，多雲有雨，雨勢有時較為頻密，海有大浪及湧浪，天氣顯著較涼，市區氣溫最低19度。

周三（22日）吹北風5級，離岸6級，高地達8級；多雲，有幾陣雨，天氣稍涼，初時雨勢較為頻密，海有大浪及湧浪。到周四（23日）吹北風4至5級，初時離岸6級，高地達8級；大致多雲，有一兩陣雨，早上稍涼。

▼2025年10月18日 天晴酷熱▼



+ 3

預測周二至周四市區氣溫下降至19度左右 低窪地區可能出現水浸

天文台表示，在風神及季候風的共同影響下，未來兩三日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，周二及周三初時（21及22日）雨勢有時較為頻密，周二至周四「霜降」市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。

受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本周連續數晚在漲潮時部分沿岸低窪地區可能出現水浸。其中周二至四晚上維多利亞港的水位，會上升至海圖基準面以上3米左右。