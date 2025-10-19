風神打風｜澳門氣象局將先發黑球　明晚評估直接轉發3號風球

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】熱帶氣旋「風神」（Fengshen，中國提供名稱）今晚（19日)進入南中國海中北部，澳門氣象局預料明日（20日，星期一）起澳門風勢頗大，風力達6至7級（3號風球強風風力）及有陣風，不過由於一股強烈東北季候風今日影響抵遠廣東沿岸，該局將先行發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號。



該局又指，按現時預測，風神周二（21日）將在澳門以南約400公里掠過，當地風勢會進一步增強，氣象局會視乎其發展及本地風力變化，明日傍晚至晚間評估直接發出3號風球。兩者都代表平均風速現已或將會超過每小時40公里，視乎主導風是來熱帶氣旋抑或季候風而發出。



10月19日下午14時，熱帶風暴風神正集結在澳門東南約1,110公里處 ，以時速約28公里向西北方向移動，橫過菲律賓。(澳門氣象局圖片）

熱帶氣旋風神10月19日早上正橫過菲律賓呂宋島，中心正成形中。（Tropical Tidbits圖片）

預料澳門明日起風力達6至7級

澳門氣象局表示，受一股東北季風影響，澳門今日（19日）稍後風力將會逐漸增強，隨後氣溫逐漸下降。同時，位於菲律賓附近的熱帶氣旋「風神」正逐漸增強，並將於今晚至明日（20日）初時進入澳門800公里範圍。受東北季風及「風神」共同影響，預料澳門明日起風勢頗大，風力達6至7級及有陣風，該局將先行發出強烈季候風信號。

氣象局視乎「風神」發展及當地風力變化決定是否發出3號風球

按現時預測，氣象局預測「風神」周二（21日）將在澳門以南約400公里掠過，當地風勢會進一步增強，該局將視乎「風神」發展及當地風力變化，在明日傍晚至晚間評估直接發出三號風球。

3號風球（左）及俗稱「黑球」的強烈東北季候風信號（右），都代表平均風速現已或將會超過每小時40公里，視乎主導風是來熱帶氣旋抑或季候風而發出。（資料圖片）

周三料跌至18度 氣象局：強風有雨致體感溫度更低

天氣方面，澳門氣象局預料周一至周三（20至22日）有幾陣雨，最低氣溫將下降至攝氏18度左右。由於氣溫下降幅度較大，加上風力較強並伴隨多雲有雨的天氣，身體感受的溫度會較實際氣溫更低。

澳門氣象局預測本周初受到東北季候風及熱帶氣旋風神共同影響，風力頗大，22日氣溫跌至18度。(澳門氣象局圖片)

氣象局預測明日（20日)_多雲，短暫時間有陽光，稍後有幾陣雨，吹5至6級偏北風，間中7級及有陣風，氣溫介乎22至29度；周二（21日)多雲，間中有雨，吹6至7級偏北風及有陣風，氣溫介乎19至22度；周三（22日）間中有雨，稍後雨勢逐漸減弱，吹5至6級北至東北風及有陣風，氣溫介乎18至22度；到周四（23日）二十四節氣「霜降」，大致多雲，吹4至5級北至東北風，間中6級及有陣風，氣溫回升，介乎19至25度。