風神風球｜今日稍後有幾陣雨　晚上顯著降溫至23度　明日低見19度

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】熱帶氣旋風神已進入本港800公里範圍內，但今日（10月20日）大部份時間華南沿岸主要仍受東北季候風影響。天文台指出，隨著風神今日逐漸靠近廣東沿岸，天文台會考慮在下午5時至7時之間直接發出三號強風信號，取代強烈季候風信號。



天文台指出，一股強烈東北季候風正影響廣東沿岸，本港今早大致多雲。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度。稍後有幾陣雨，晚上市區氣溫顯著下降至最低約23度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁偏北風，離岸吹強風，高地達烈風程度。海有大浪及湧浪。



圖為截至10月20日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



+ 3

受天文大潮等因素影響 沿岸低窪或水浸

天文台指出，一股強烈東北季候風會在未來數日持續影響華南。熱帶氣旋風神會在今日橫過南海中北部，逐漸靠近廣東沿岸。在季候風及風神的共同影響下，未來兩三日本港風勢持續頗大，漸轉多雲有雨，星期二（21日）及星期三（22日）初時雨勢有時較為頻密，星期二至星期四（23日）市區氣溫會顯著下降至19度左右，新界再低兩三度。

受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，本周連續數晚在漲潮時部份沿岸低窪地區可能出現水浸。其中星期二至星期四晚上維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。

圖為截至10月20日凌晨2時00分，天文台對風神的預測路徑。（天文台網頁圖片）

在上午5時，熱帶風暴風神集結在東沙以南約340公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海中北部。

天文台預測，風神會在明日開始轉向西南方向移動並減弱。隨著風神遠離廣東沿岸，本周後期該區天色較為明朗，日間氣溫回升。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月20日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月18日 天晴酷熱▼



+ 3

明日雨勢較為頻密 周五起連日乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（21日）至周四（23日）最低均19度。明日多雲有雨，雨勢有時較為頻密，天氣顯著較涼，最高23度。周三（22日） 多雲，有幾陣雨，天氣稍涼，初時雨勢較為頻密，最高22度。周四大致多雲，初時有一兩陣雨，早上稍涼，日間最高24度。周五（24日）氣溫回升，料介乎22至27度，大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥，相對濕度最低50%

周六（25日）至下周二（28日） 均部份或短暫時間有陽光，日間乾燥。其中周六及下周日（26）料介乎24至30度，相對濕度最低45%。下周一（27日）及周二料介乎24至29度，相對濕度最低50%。