風神打風｜天文台需出現2個「除非」才發8號風球　數據解為何不會

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風／明日的天氣】天文台預測強烈熱帶風暴風神會在今晚（20日）至明早（21日）最接近香港，在本港以南約420公里掠過，3號風球至少生效至明日下午6時，風神為今年第13個令天文台需發出風球的熱帶氣旋，再將1946年以來紀錄推高。



會否仍有可能改發8號風球？天文台指除非出現兩個「除非」，即風神採取更為接近珠江口的路徑或顯著增強。根據天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖，風神不會進入本港以南400公里範圍，而預測即使增強至颱風，也只會達下限及維持短時間，其烈風圈（8級或以上）最大半徑330公里，外圍與本港尚距約90公里，本港未能出現「普遍吹烈風」這個發8號風球條件。



天文台指，受風神的外圍雨帶影響，本港明日雨勢有時較為頻密，天氣顯著較涼，市區氣溫會逐步下降至明晚19度左右，新界再低兩三度。



天文台10月20日下午轉發出3號風球前，維港海旁風力增強，不過無損市民及遊客打卡和觀看維港。（廖雁雄攝)

風神晚上正最接近本港 南面420公里掠過

在晚上8時，強烈熱帶風暴風神集結於香港以南約430公里，預料向西橫行，時速約14公里。到晚上9時，風神移近至本港以南約420公里，為最近香港位置，中心附近最高持續風速每小時90公里。

天文台預料風神會在明日開始轉向西南方向移動，在未來兩三日橫過南海並逐漸減弱。天文台下午曾預測風會在明早升級颱風，中心風力升至每小時120公里，即颱風下限（風力時速118公里，不過料僅短暫維持。

熱帶風暴風神10月20日20 時集結在香港以南約430公里，中心附近最高持續風速每小時90公里，預料向西北移動，時速約14公里。（天文台圖片）

天文台熱帶氣旋預測移動路徑圖顯示，熱帶氣旋風神10月20日晚至21日凌晨以強烈熱帶風暴級，在本港以南約420公里外掠過。（天文台圖片）

天文台10月20日晚上更新熱帶氣旋風神預測的位置和強度。（天文台圖片）

天文台10月20日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

明日氣溫顯著下降 明晚市區將低見19度

受風神的外圍雨帶影響，本港明日雨勢有時較為頻密，天氣顯著較涼，市區氣溫會逐步下降至明晚19度左右，天氣顯著較涼，新界再低兩三度。據天文台九天天氣預報，明日氣溫介乎19至23度，吹北風5至6級，離岸及高地間中8級，不再預測高地風力達9級；多雲，有幾陣雨，雨勢有時較為頻密，海有大浪及湧浪。

周三（22日）當日，最高氣溫再跌一度至22度，最低氣溫仍在19度。周四（23日）「霜降」天氣轉好，日間部分時間天色明朗，大致多雲，初時有一兩陣雨；早上稍涼，全日氣溫介乎19至25度。

天文台10月20日下午4時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

隨著風神遠離廣東沿岸及逐漸消散，天文台預測本周後期華南沿岸風天色較為明朗，加上東北季候風會稍為緩和，華南日間氣溫回升。周五及周六本港氣溫介乎22至30度，日間乾燥，濕度介乎45%至70%，短暫或部分時間有陽光。季候風補充會在下周初影響廣東沿岸，該區部分時間有陽光，日間乾燥；本港氣溫介乎23至29度。

受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，未來數天本港沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右；海有大浪及湧浪。