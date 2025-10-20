風神．風球｜澳門氣象局：明凌晨至清晨掛8號風球機會較低至中等
【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】熱帶氣旋風神已進入澳門東南800公里範圍內，澳門氣象局今早（20日）11時半公布，考慮今晚6時至8時直接發出3號風球，取代目前發出的強烈季候風信號。
澳門氣象局預料，明日（21日）橋上風力更有機會間中達8級，預計8號風球可能發布的時段為明日凌晨至清晨，機會屬較低至中等。
10月20日早上8時，熱帶風暴風神正集結在澳門東南約570公里。（澳門氣象局圖片）
「風神」已進入澳門800公里範圍
澳門氣象局今早11時半公布，受東北季風影響，澳門風力已達到6級，因此已發出強烈季候風信號，即俗稱黑球。而熱帶氣旋「風神」已進入澳門800公里範圍，受東北季風及「風神」共同影響，預料今明兩日（20及21日）風勢頗大。
橋上風力有機會間中達8級
澳門氣象局指，按現時預測，「風神」明日初時最接近澳門，將在澳門以南約400公里掠過，風勢會進一步增強，風力達6至7級並有陣風，橋上風力更有機會間中達8級，因此將於今晚6時至8時直接發出3號風球，取代強烈季候風信號。
至於8號風球方面，澳門氣象局預計可能發布的時段為明日凌晨至清晨，機會為較低至中等。
內港低窪地區或出現輕微水浸
澳門氣象局又指，由於盛行東北風，預料造成的風暴增水較為輕微，惟近日正值天文大潮，預料今日及明日晚間大潮期間，內港低窪地區出現輕微水浸。
澳門氣象局預料，周二至周三（21至22日）多雲有頻密降雨，最低氣溫將下降至攝氏約18度，由於氣溫下降幅度較大，加上風力較強並伴隨多雲有雨的天氣，體感溫度較實際氣溫更低，提醒巿民留意最新天氣資訊。
