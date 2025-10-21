風神打風｜今日顯著較涼　雨勢有時較頻密　晚上最低19度

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】三號強風信號仍然生效，並將至少維持至今日（10月21日）傍晚6時。天文台預測，本港今日吹清勁至強風程度偏北風，離岸及高地間中吹烈風。多雲，有幾陣雨，雨勢有時較為頻密。海有大浪及湧浪。天氣顯著較涼，氣溫由初時約23度，逐步下降至晚上市區最低約19度，新界再低兩三度。



天文台展望，星期三（22日）風勢仍然頗大，有幾陣雨，初時雨勢較為頻密。海有大浪及湧浪。星期三至星期四（23日）市區最低氣溫在19度左右，新界再低兩三度。晚上部份沿岸低窪地區可能出現水浸。本周後期天色較為明朗，日間氣溫回升。



圖為截至10月21日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月18日 石澳泳灘有較大風浪▼



+ 3

改掛更高風球機會較低 沿岸低窪區或水浸

天文台指出，在強烈東北季候風及熱帶氣旋風神的共同影響下，未來一兩日華南沿岸風勢持續頗大及有雨，天氣顯著較涼。除非風神顯著增強，否則改發更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

受天文大潮、東北季候風及風神的共同影響，未來兩三日本港沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部份沿岸低窪地區可能出現水浸，而維多利亞港的水位會上升至海圖基準面以上3米左右。

圖為截至10月21日清晨5時00分，天文台對風神的預測路徑。（天文台網頁圖片）

在上午6時，強烈熱帶風暴風神集結在香港之西南偏南約460公里，預料向西或西南偏西移動，時速約12公里，橫過南海北部。

天文台預測，受季候風影響，風神會在今日開始轉向西南方向移動並在未來一兩日逐步減弱。隨著風神遠離廣東沿岸及逐漸消散，本周後期該區天色較為明朗。同時，東北季候風會稍為緩和，華南日間氣溫回升。預料季候風補充會在下周初影響廣東沿岸，該區部份時間有陽光，日間乾燥。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月21日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月18日 天晴酷熱▼



+ 3

明日及霜降最低19度 周五至下周一乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（22日）及周四（23日）最低均19度。明日多雲有幾陣雨，天氣稍涼，初時雨勢較為頻密，最高22度。周四為二十四節氣的「霜降」，當日大致多雲，初時有一兩陣雨，早上稍涼，日間最高25度。周五（24日）氣溫回升，料介乎22至28度，短暫時間有陽光。日間乾燥，相對濕度最低50%

周六（25日）至下周三（29日） 均部份或短暫時間有陽光，其中周六及下周一（27日）均日間乾燥。周六及下周日（26日）料介乎23至30度，相對濕度最低45%。下周一（27日）至下周三均最高29度，最低23或24度。