風神風球｜低窪地區有水浸風險　渠務署派「龍吸水」到大澳鯉魚門

強烈熱帶風暴「風神」今晚（20日）逐步移近廣東沿岸，天文台在下午5時20分發出三號強風信號，預料未來數天本港受風神和東北季候風共同影響下，沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，部分沿岸低窪地區可能出現水浸。



發展局表示，個別沿岸低窪或當風住宅地區，例如大澳、鯉魚門、元朗西北部沿岸低窪地區、元朗中部低窪地區，可能出現局部輕微水浸。相關部門已實施應對措施及部署緊急應變安排，包括安裝可拆卸式擋水板、準備設置臨時水泵等，渠務署也提早派遣強力排水機械人「龍吸水」到大澳及鯉魚門戒備。



▼9月22日 鯉魚門商戶及居民防風災準備▼

+ 20

水位料普遍會較正常高約0.5至1米 晚上漲潮有水浸威脅

天文台指，受天文大潮、東北季候風及「風神」的共同影響，未來數天本港沿岸水位普遍會較正常高約0.5至1米，在晚上漲潮時，部分沿岸低窪地區可能出現水浸。

9月22日，渠務處吸水機械人「龍吸水」在現場備用。（梁鵬威攝）

元朗西北、元朗中部、屯門嘉和里等部署緊急應變安排

發展局晚上表示，渠務署及土木工程拓展署已就未來數天預測最高海平面高度進行水浸風險評估，個別沿岸低窪或當風住宅地區，包括大澳、鯉魚門、元朗西北部沿岸低窪地區、元朗中部低窪地區、屯門嘉和里、大欖聯安新村及西貢南圍／響鐘可能出現局部輕微水浸。

局方指，相關部門已為上述地區實施應對措施及部署緊急應變安排，包括安裝可拆卸式擋水板、準備設置臨時水泵、提供沙包及裝設臨時行人步道等，應對可能出現的水浸情況。

▼9月22日 官員到鯉魚門視察防水浸準備▼

+ 5

渠務署已亦巡查全港約240個因淤塞而容易水浸地點及清理渠道，並提早派遣強力排水機械人到大澳及鯉魚門戒備。此外，各樹木管理部門、工務部門、屋宇署等，已加緊防備，包括拆除有明顯危險的招牌、處理有風險的路旁樹木，並提醒業界為建築地盤作出防風措施，以保障公眾安全。