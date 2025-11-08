打風｜鳳凰升級強颱風　「雙11」離岸高地6級風　下周四最低20度

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／颱風／鳳凰／移動路徑】熱帶氣旋鳳凰（FUNG-WONG，香港提供名稱，即鳳凰山）今晚（8日）已升級至強颱風，今晚集結在香港之東南偏東約2,030公里。來勢洶洶，天文台預測未來兩三日逐漸增強，以超強颱風級別橫掃呂宋島，下周初闖入南中國海東北部，進入本港800公里範圍。



路徑圖顯示，鳳凰橫越呂宋島後減弱至颱風級，由原本向西北偏西移動，突然「拗彎」轉往偏北方向移動；下周二（11日）晚上維持颱風級別最接近本港，將在東南約450公里掠過；下周三（12日）則準備登陸台灣。



此外，受到鳳凰及東北季候風共同影響，下周二及周三（11日及12日）離岸及高地6級風，下周四（13日）氣溫降至最低20度。天文台昨日（7日）發文指，視乎鳳凰與東北季候風的相互作用及本地風力變化，考慮是否發出熱帶氣旋警告信號或強烈季候風信號。



天文台11月8日發布的熱帶氣旋鳳凰路徑圖。（天文台圖片）

天文台11月8日發布的熱帶氣旋鳳凰的預測位置和強度。（天文台網頁截圖）

本港今日（6日）氣溫介乎23度至26度，截至晚上7時30分，尖沙咀天文台總部錄得氣溫26.0度，相對濕度73%。天文台料今晚大致天晴，乾燥的東北季候風未來數日影響華南沿岸。

明日天氣︰24至29度 日間大致天晴及炎熱

天文台九天天氣預報顯示，明日氣溫24至29度，吹東風3至4級，晚上離岸5級，早上部份時間多雲，日間大致天晴及炎熱。下周一（10日）氣溫22至28度，吹北風4級，間中5級，大致天晴，日間炎熱及乾燥，晚上部分時間多雲，海有湧浪。

天文台11月8日發布的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

下周三離岸及高地6級風 下周四氣溫降至最低20度

下周二（11日）起受到熱帶氣旋鳳凰及東北季候風的共同效應影響，本港天氣轉壞，氣溫急跌至21至25度，吹北風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨。海有湧浪。

下周三（12日）氣溫21至25度，吹北風4至5級，離岸及高地6級，大致多雲，有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，海有湧浪。下周四（13日）氣溫20至24度，吹北至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，大致多雲，日間部份時間有陽光及乾燥。

下周末風力回落 本港乾燥及大致天晴

隨着鳳凰遠離，下周後期本港天色逐漸好轉。下周五（14日）氣溫21至25度，吹東至東北風4級，間中5級，部份時間有陽光，日間乾燥。下周六（15日）氣溫21至26度，吹東至東北風4級，大致天晴，日間乾燥。

11月16日氣溫22至27度，吹東北風3至4級，大致天晴。日間乾燥。11月17日氣溫21至25度，吹東北風4級，間中5級，部份時間有陽光。

熱帶氣旋鳳凰11月8日晚上已升級至強颱風。（天文台圖片）

天文台︰鳳凰進入南海東北部後 轉向位置及減弱速度存有變數

截至今晚8時，熱帶氣旋鳳凰已升級至強颱風，集結在菲律賓馬尼拉以東約850公里，即香港東南偏東約2,030公里，中心附近最高持續風速達每小時155公里，料時速約34公里，往西北偏西移動，趨向呂宋島並繼續增強。

天文台預料，熱帶氣旋鳳凰會今明兩日逐漸增強並移向呂宋，隨後進入南海東北部，有較大機會轉向偏北方向移動，大致移向台灣一帶，並受季候風影響而逐漸減弱，但其轉向位置及減弱速度存有變數。

熱氣氣旋鳳凰11月9日早上衞星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

鳳凰下周一橫越呂宋降至颱風級 突然「抝彎」往偏北移動趨向台灣

天文台路徑圖顯示，鳳凰明午（9日）升級至超強颱風，中心附近最高持續風速達205公里；下周一（10日）已橫越呂宋島並減弱至颱風級，中心最高風速減至145公里，由原本向西北偏西移動，突然「拗彎」轉往西北偏北方向移動；下周二（11日）繼續維持颱風級，但中心最高風速稍微減至130公里，並轉往東北偏北方向移動，晚上將最接近本港，將在東南約450公里掠過。

下周三（12日）鳳凰繼續維持颱風級，採取東北偏北方向移動，中心最高風速再減至120公里，準備登陸台灣；下周四（13日）下午2時則已橫越台灣，減弱至熱帶風暴級，中心最高風速餘下85公里。