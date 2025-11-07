打風｜立冬涼意淡　鳳凰最快下周闖800公里　天文台料翌日有強風

【立冬／打風／天文台／HKO／颱風／鳳凰／路徑圖】今日（7日）立冬，至下午2時市區最低氣溫也有23.2度，涼意未濃。在下午，熱帶氣旋鳳凰（FUNG-WONG，香港提供名稱，即鳳凰山）維持強烈熱帶風暴強度，但未來兩日會逐漸增強，明早（8日）料增強成颱風，到下周日（9日）早上更達超強颱風級別。根據香港天文台最新熱帶氣旋位置及路徑圖，鳳凰最快下周一（10日）闖香港800公里範圍，雖然屆時或因橫過菲律賓後有所減弱，但仍達強颱風級別。



天文台指，鳳凰會逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部，有較大機會轉向偏北方向移動，大致移向台灣一帶，而受下周初至中期的乾燥東北季候風影響，鳳凰會逐漸減弱，但轉向位置及減弱速度存在變數。同時，受季候風及鳳凰的共同影響，下周中期中國東南沿岸風勢頗大，下周二起，香港離岸及高地間中吹6級風，為強風級別。



根據香港天文台最新熱帶氣旋位置及路徑圖，鳳凰最快下周一（10日）闖香港800公里範圍。（天文台網頁）

今日是廿四節氣立冬，香港受東北季候風影響，多雲有一兩陣雨。吹清勁偏東風，初時離岸及高地吹強風。天文台展望明日天色好轉，星期日及星期一部份時間有陽光及炎熱。星期二及星期三風勢頗大，天氣稍涼。

天文台指，集結在菲律賓以東的強烈熱帶風暴鳳凰，將橫過西北太平洋，並逐漸增強，最快下周會進入本港800公里範圍，下周二起，香港離岸及高地間中吹6級風，為強風級別。

天文台科學主任楊逸朗稱，目前來看，鳳凰較大機會進入南海東北部後，會轉向偏北方向移動，大致移向台灣一帶。要留意的是，下周初到中期，也會受乾燥東北季候風影響。鳳凰受季候風影響逐漸減弱，但轉向位置和減弱速度現時仍有變數。

熱帶氣旋鳳凰今午（7日）維持強烈熱帶風暴強度，未來兩日會逐漸增強，明早（8日）料增強成颱風，到下周日（9日）早上更達超強颱風級別。（天文台網頁）

