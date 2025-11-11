颱風鳳凰｜今日最高25度　晚有一兩陣微雨　明日風勢頗大

【打風／天文台／HKO／風球／明天的天氣／颱風／鳳凰／移動路徑】一號戒備信號現正生效，天文台稱會在今日（11月11日）日間維持。天文台預測，本港今日大致多雲。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約25度，今晚有一兩陣微雨。吹和緩至清勁北風，離岸間中吹強風，高地達烈風程度。海有湧浪。



天文台展望，明日（12日）風勢頗大，海有湧浪。星期四（13日）早上氣溫下降至20度左右。本周後期部份時間有陽光。



圖為截至11月11日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

鳳凰今日稍後至晚間最接近本港

天文台於清晨7時45分的特別天氣提示稱，過去數小時，鳳凰繼續採取偏北方向移動，靠近廣東沿岸，預料今日本港離岸間中吹偏北強風，高地達烈風程度，但受地形屏蔽影響，普遍地區持續吹強風的機會較低。

天文台預料，預料鳳凰會在今日稍後至晚間最接近本港，於香港以東400公里以外掠過，隨後移向台灣一帶，逐漸遠離本港並減弱。除非鳳凰採取較為接近廣東沿岸的路徑，否則改發三號強風信號的機會較低。隨著鳳凰遠離，本地天氣會繼而受東北季候風主導。天文台屆時會視乎本地風力變化，考慮以強烈季候風信號取代一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

颱風鳳凰11月11日清晨5時集結在香港之東南約560公里，中心附近最高持續風速每小時130公里，在今日橫過南海東北部，隨後移向台灣一帶。（天文台圖片）

在上午8時，颱風鳳凰集結在香港之東南約540公里，預料向北移動，時速約12公里，橫過南海東北部。

天文台指出，隨著鳳凰遠離，本周後期該區天色好轉。預料東北季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區氣溫下降，天氣乾燥。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月11日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四及周五早上約20度 下周初早晚稍涼最低18度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（12日）大致多雲，初時有一兩陣微雨，料介乎21至25度。 周四（13日）及周五（14日）大致多雲，早上稍涼，日間部份時間有陽光，同介乎20至25度。

周六（15日）料部份時間有陽光，最低21度、最高26度。下周日（16日）至下周三（19日）乾燥，其中下周日大致天晴，料介乎22至27度。下周一（17日）至下周三均早晚稍涼，下周一最低20度、周二18度，以及周三19度，最高介乎23度至25度。