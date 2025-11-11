天氣預報｜天文台：強烈東北季候風下周殺到　周二起3日低見17度

【打風／天文台／HKO／風球／明天的天氣／颱風／鳳凰／移動路徑】鳳凰今日（11日）正橫過南海東北部，預料隨後會移向台灣一帶。天文台預料，本港今日普遍地區持續吹強風的機會較低，一號戒備信號會在今日日間維持。另一方面，鳳凰的外圍雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，預料本港會有一兩陣微雨。



天文台又預料，隨著鳳凰遠離，廣東沿岸會受較乾燥的季候風持續影響，本周後期華南天色好轉。預料另一股強烈東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼。㯫九天天氣預報，下周二至四（18至20日）的市區最低氣溫，均跌至17度。



▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



颱風鳳凰11月11日12時集結在香港之東南偏東約510公里，中心附近最高持續風速每小時110公里。（天文台圖片）

天文台11月11日中午12時更新對颱風鳳凰預測的位置和強度。（天文台圖片）

正午12時，強烈熱帶風暴鳳凰集結於香港之東南偏東約510公里，向北面移動，中心附近最高持續風速為每小時110公里，預料會在今日晚間於香港以東400公里以外掠過，隨後會移向台灣一帶。

天文台指，過去數小時，鳳凰稍為減弱。預料本港今日普遍地區持續吹強風的機會較低，一號戒備信號會在今日日間維持。當鳳凰對本港的威脅解除時，天文台會以強烈季候風信號取代一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。

另一方面，鳳凰的外圍雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，預料本港會有一兩陣微雨。同時，預料本港天氣會逐漸受東北季候風主導，該區風勢頗大，天氣稍涼；海有湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

天文台11月11日上午11時半更新九天天氣預報。（天文台圖片）

天文台11月11日上午11時半更新九天天氣預報。（天文台圖片）

天文台又指，受較乾燥的季候風持續影響，本周後期華南天色好轉。據九天天氣預報，明日（12日）氣溫介乎21至25度；吹北風4至5級，初時離岸6級，高地間中達8級；大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間短暫時間有陽光。海有湧浪。

預測周四（13日）仍然大風，吹北風4至5級，初時高地間中6級；大致多雲，早上稍涼，日間部份時間有陽光；氣溫跌至20至24度。周末氣溫回升，周五、周六（14、15日）氣溫分別介乎20至25度及21至26度，日間部份時間有陽光。

6及7級為強風，即3號風球風力；8及9級為烈風，即8號風球風力。

天文台又預料一股強烈東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼。下周日（16日）氣溫雖然升至最高27度，但在緊接的周一（17日），隨即跌至最低20度。周二至周四（18至20日）氣溫進一步下降，最低同為17度，最高約20至21度。