颱風鳳凰｜抝彎轉向北因「李氏力場」？天文台解構：有突變開路

【打風／天文台／HKO／風球／颱風／鳳凰／移動路徑】天文台預測熱帶氣旋鳳凰（FUNG-WONG，香港提供名稱，即鳳凰山）會在今晚（11日）於香港以東400公里以外掠過，並逐漸轉向東北方向移動，橫過南海東北部移向台灣一帶。



鳳凰昨日(10日)進入南中國海東北部後，沒有續向西衝向廣東西部沿岸，而是在本港東南700公里，突然如遇傳說「李氏力場」，抝彎轉向北移往台灣方向。為何鳳凰突然轉變方向？天文台解釋，原引導熱帶氣旋沿著其外圍移動的副熱帶高壓脊會，在鳳凰進入南海後，受高空西風槽「打擊」分裂成東西兩個單體，猶如在鳳凰北側「開路」，鳳凰在之間的空隙轉而向北移動。一文看天文台解構。



熱帶氣旋鳳凰在進入南中國海東北部後，抝彎轉向北，並逐漸由超強颱風減弱為熱帶風暴。（天文台圖片）

本港時間11月9日上午9時的衛星雲圖。（天文台圖片）

西北太平洋海面溫暖 助鳳凰增強成超強颱風

天文台科學主任（謝威寶 黎宏駿 梁浩明）在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《鳳凰的足跡》新文章，指出雖然時值11月中，但西北太平洋的海面溫度仍然偏暖，有利熱帶氣旋發展，因此鳳凰在11月9日發展為超強颱風。

鳳凰於星期一（10日）進入本港800公里範圍後，天文台當日也發出一號風球，香港離岸及高地間中錄得強風，當中包括橫瀾島、長洲、沙洲、青洲及大老山。

在鳳凰及東北季候風的共同效應下，台灣海峽至南海東北部普遍吹東北強風，這情況有利海水推向沿岸地區，本港在星期一晚上至星期二（11日）凌晨漲潮期間，部分沿岸低窪地區出現水浸，如城門河水位升至行路人。

本港星期三（11日）凌晨漲潮期間，沙田城門河水位升至行路人。（天文台／由黃明德 Dark提供相片）

「善變」的鳳凰？抝彎轉向北移往台灣方向

路徑圖顯示，原本直衝向廣東西部沿岸的鳳凰，在本港東南700公里如碰到傳說中的「李氏力場」，抝彎轉向北移往台灣方向，更在乾燥的東北季候風影響下，星期二（11日）逐漸減弱，並逐漸轉向東北方向移動，橫過南海東北部移向台灣一帶。

天文台指，副熱帶高壓脊受西風槽「打擊」而分裂成東西兩個單體，並在鳳凰的北側「開路」，令其轉而向北移動。（天文台提供）

副熱帶高壓脊受「打擊」一分為二 「開路」讓鳳凰轉向北移動

天文台解釋，一般而言，副熱帶高壓脊會引導熱帶氣旋沿着其外圍移動。鳳凰在進入南海前，一直沿着副熱帶高壓脊向偏西方向移動。

但其後因為副熱帶高壓脊受高空西風槽「打擊」，分裂成東西兩個單體，之間的空隙如在鳳凰的北側「開路」，令其路徑在南海東北部發生顯著變化，轉而向北移動。

今年有14個熱帶氣旋影響香港 當中11個入香港500公里範圍內

包括鳳凰在內，今年已有14個熱帶氣旋影響香港，再次刷新自1946年戰後以來年內「掛波」次數的最高紀錄；今年有11個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，平了戰後以來的紀錄，與1967年及1974年並列。天文台解釋，今年夏秋兩季西太平洋海面溫度較正常偏高，而且副熱帶高壓脊較多時間呈現偏西伸展的態勢，有利西北太平洋或南海形成的熱帶氣旋移向南海北部，提高影響華南沿岸及香港的機會。

11月下旬及12月打風？ 天文台：機率較低

文章指，戰後以來共有20個熱帶氣旋曾於11至12月期間令天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，而當中一半均在2000年或之後發生。有文獻指出，近年南海北部在風季末出現較多熱帶氣旋，可能與以下因素有關：

（一）在氣候變化背景下，南海海水溫度整體呈長期上升趨勢，有利熱帶氣旋形成及維持強度 ；

（二）受厄爾尼諾-南方濤動（ENSO）和太平洋十年間濤動（PDO） 等大氣振盪的影響，西北太平洋及南海的熱帶氣旋活動存在年際和十年際變化。

但踏入12月前本港還會打風嗎？天文台表示，根據現時的中長期電腦模式預測，今年11月餘下時間至12月初南海北部出現熱帶氣旋的機率較低。

11月17日至12月8日期間的歐洲集合預報模式中長期熱帶氣旋概率預報圖。（天文台圖片）

隨著鳳凰遠離，廣東沿岸會繼而受東北季候風主導，該區風勢頗大，海有湧浪。受季候風持續影響，本港星期四及星期五（13及14日)早上稍涼，氣溫在20度左右。預料一股強烈東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，天氣顯著轉涼，大家都記得多穿件衣服。