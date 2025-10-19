風季尚未完？｜歷年10月、11月掛21次8號波　颱風桃芝史上最遲

【打風/風季/入秋/8號波/熱帶氣旋】踏入十月仍打風？除了熱帶氣旋「風神」將進入本港東南800公里；同時一股強烈東北季候風也會抵達廣東沿岸，本港風勢將會逐漸增強。



今年香港特別「當風」，到截至10月，天文台因12個風球來襲時發出熱帶氣旋警告信號，打破1946年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。天文台歸納海洋條件與大氣環流兩大條件，是今年影響香港的熱帶氣旋數目較正常偏多成因，又曾預告今年風季尚未完。事實上，統計香港歴來10至11月，原來曾有多個8號波或以上風球來襲。



今年香港特別「當風」，到截至10月，天文台因12個風球來襲時發出熱帶氣旋警告信號，打破1946年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。（資料相片/鄭子峰攝）

今年9月熱帶氣旋塔巴早上逼近本港，8號風球下「打風黑點」杏花邨不時刮起大風。（資料相片/梁鵬威攝）

11月9日，受颱風銀杏影響，本港沿岸地區刮起大風。11月「銀杏」、「桃芝」、「萬宜」及「天兔」接連襲港，「桃芝」更帶來近52年最遲發出的八號風球。（廖雁雄攝）

踏入十月份，過中秋吃了月餅、玩了燈籠，天氣理應「秋高氣爽、正好郊遊」。不過天文台預計熱帶氣旋風神將進入本港東南800公里；同時一股強烈東北季候風會抵達廣東沿岸，本港風勢將會逐漸增強。

本港今年特別「當風」、進入香港熱帶氣旋較以往增多，截至10月，今年至少有27個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，當中有12個熱帶氣旋令到天文台需發出熱帶氣旋警告信號，打破1946年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。

踏入秋季仍打風？颱風桃芝史上最遲8號波

回望過去本港天文台發出熱帶氣旋警告信號，原來在10至11月颱風或熱帶低氣壓一直頻繁，只不過1至3號風球級數較低，但要數8號波以上的颱風也不少。由1946至2024年的10月至11月份期間，8號烈風或暴風信號至少有21個。

其中, 在11月來襲的8號風球有四個，包括1954年和1972年的柏美娜、2022年的尼格和去年的桃芝，而桃芝更是歷年最遲發出的8號風。

一年內10月、11月可連打兩個8號風球

歷年來進入香港10月及11月的風球多不勝數，其中有三年的10月至11月，連續有兩個8號波級數的颱風來襲，包括1954年的蘭茜及柏美娜、1974年的嘉曼及伊蘭，以及2021年的獅子山及圓規，反映今年都有機會在10至11月再現8號波。

2024年11月13日颱風「桃芝」是自1946年以來最遲發出的八號烈風或暴風信號，襲港期間，港交所交易日首次實施「打風不停市」。



2023年的颱風小犬襲港，天文台一度改發9號風球，港鐵即時暫停露天路段列車及輕鐵服務，出現有不少市民無法乘車回家。



「當風」因海洋條件及大氣環流？

天文台指，在過去10年（2015年至2024年），當中有5年曾經有熱帶氣旋於11月或12月進入香港500公里範圍內。至於今年香港為何特別「當風」？更打破歷屆年內「掛波」次數的最高紀錄。天文台分柝主要成因，可歸納爲海洋條件與大氣環流這兩方面。

·西太平洋海面溫度較正常偏高



今年6月至9月期間﹐西太平洋海面溫度較正常偏高，尤其是西太平洋暖水區面積較大，廣闊的暖水區提供充足的熱能及較高的大氣不穩定度，促進積雲對流發展，有利熱帶氣旋形成。



·熱帶氣旋移向南海北部



副熱帶高壓脊較多時間呈現偏西伸展的態勢。不但降低了熱帶氣旋於西北太平洋轉向偏北路徑的機會，也令副熱帶高壓脊南側的東風引導氣流在菲律賓附近海域形成有利的通道，讓在西北太平洋或南海形成的熱帶擾動或熱帶氣旋移向南海北部，提高影響華南沿岸及香港的機會。



天文台：風季未完 勿掉以輕心

天文台預料，副熱帶高壓脊將會在今年10月至11月初大部分時間保持西伸態勢，而期間西太平洋海面溫度亦會略高於氣候平均。這些條件將繼續有利熱帶氣旋在西北太平洋發展並移入南海。天文台又提醒今年風季仍未結束，勿因進入秋季而掉以輕心。