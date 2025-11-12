周日黃昏天空現飛龍在天　天文台指見到真幸運　周一人形雲惹熱議

熱帶氣旋鳳凰周日（9日）闖進南中國海東北部，本港上空傍晚再次染成一片紫紅色，有市民拍攝到猶如「一條彩龍天上飛」的飛龍在天景色，嘖嘖稱奇指是吉祥預兆。天文台今午（12日）在社交媒體拆解指，該神奇的現象由浪形雲與虹彩雲完美配合才能出現，當浪形雲上方的空氣被迅速抬升時，將凝結成一層薄雲，剛好與陽光產生繞射作用，才能產出該特殊的光學現象。「係咪喜兆就唔肯定，但可以親身見到嘅大家一定係超幸運！」



到周一有攝影愛好者拍攝到一團人形的雲狀物體，引起熱議。網民抱有不同看法，有人留言引用港產片《大話西遊》的經典台詞稱「娘子呀，快跟牛魔王出來看上帝」，也有留言形容為「神仙都要吊頸」。



11月9日黃昏時間，西面天空出現飛龍在天景色。圖為攝於錦田。（Joe Yau攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS／天文圖Facebook圖片）

11月9日黃昏時間，西面天空出現飛龍在天景色。圖為攝於青馬大橋。（Joseph Leung攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS／天文圖Facebook圖片）

天文台︰「飛龍在天」需浪形雲與虹彩雲完美配合才能出現

天文台今午在社交媒體以「飛龍在天」為題發文指，許多市民在周日（9日）黃昏期間，不約而同看到有一條彩龍在天上飛，嘖嘖稱奇認為是吉祥預兆。

天文台拆解指，該神奇的現象由浪形雲與虹彩雲完美配合才能出現。「係咪喜兆就唔肯定，但可以親身見到嘅大家一定係超幸運！」

浪形雲由兩股不同速度或溫度氣流在空中相匯

天文台解釋，捲曲的浪形雲需要由兩股不同速度或溫度的氣流在空中相匯，移動較慢的一層空氣會切入移動較快的另一層空氣，以致後者的形狀被扭曲成波浪形狀。當浪形雲上方的空氣被迅速抬升時，將凝結成一層薄雲，剛好與陽光產生繞射作用，形成虹彩雲的特殊光學現象。

11月9日黃昏時間，西面天空出現飛龍在天景色。圖為攝於馬鞍山 。（Lky Chan 攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS／天文圖Facebook圖片）

11月9日黃昏時間，西面天空出現飛龍在天景色。圖為攝於荃灣。（Jayden Leung攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS／天文圖Facebook圖片）

11月9日黃昏時間，西面天空出現飛龍在天景色。圖為攝於屯門。（Doris Cheng攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS／天文圖Facebook圖片）

11月9日黃昏時間，西面天空出現飛龍在天景色。圖為攝於大澳。（Sandra Yu攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS／天文圖Facebook圖片）

周一香港西北部半空驚現人形的雲狀物體

到周一（10日）黃昏，有市民在荃灣西及機場拍攝到半空驚現人形雲狀物體，各人的留言對此抱有不同看法，眾說紛紜。

11月10日黃昏時份，本港西北部半空驚現人形的雲狀物體。（Louis Ho攝及提供／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

11月10日黃昏時份，本港西北部半空驚現人形的雲狀物體。（Louis Ho攝及提供／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

網民留言︰娘子呀，快跟牛魔王出來看上帝

有拍攝者表示，該人形的雲狀物體由螺旋雲演變而成。不過網民聯想到阿拉丁神燈，形容為「神燈冒出來的神仙」，或引用周星馳經典港產片《西遊記大結局之仙履奇緣》的台詞說「娘子呀，快跟牛魔王出來看上帝」。另有網民則關注「頭頂」上疑似繩索的雲團，笑說「神仙都要吊頸」。

11月10日黃昏時份，人形雲疑由螺旋雲演變而成。（Young Bonnie攝及提供／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

有拍攝者表示，該人形的雲狀物體由螺旋雲演變而成。（Young Bonnie提供圖片）