天氣｜今早市區約21度　初時部份地區吹強風　明後兩日早上約20度

一股清勁至強風程度的東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（11月12日）部份時間有陽光，市區最低氣溫約21度，日間最高氣溫約25度。吹和緩至清勁偏北風，初時部份地區吹強風，高地間中達烈風程度，海有湧浪。



天文台展望，明日（13日）及星期五（14日）早上稍涼，氣溫在20度左右 。本周後期部份時間有陽光。



圖為截至11月12日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



強烈東北季候風將至 下周初顯著轉涼

天文台指出，受東北季候風影響，廣東沿岸今日風勢頗大，海有湧浪。預料較乾燥的季候風會在本週後期持續影響華南，該區天色好轉，早上稍涼。而一股強烈東北季候風會在下週初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼。此外，熱帶氣旋鳳凰會在今日移向台灣一帶並逐漸減弱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月12日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月20日下午3號風球發出前 市民及遊客海旁打卡▼



下周一早晚稍涼 下周二至四最低17度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）及周五（14日）大致多雲，早上稍涼，日間短暫或部份時間有陽光，最低均20度，最高分別24及25度。 周六（15日）及下周日（16日）部份時間有陽光，日間乾燥，最低分別21及22度，最高26及27度。

下周一（17日）早晚稍涼，料介乎20至25度。下周二（18日）天氣轉涼，有一兩陣微雨，當日至下周四（20日）均最低17度，比下周一最高的25度相差了8度，而這幾日最高介乎20及21度。其中下周三（19日）有一兩陣微雨，早晚清涼。下周四則早上清涼，日間部份時間天色明朗。