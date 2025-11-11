天氣過山車｜冷秋風下周殺到　天文台料周二跌8度　一區周三13度

熱帶氣旋鳳凰轉向台灣，未有明顯影響本港。另方面，天文台今日( 11日）指出，預料一股強烈東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，本港天氣顯著轉涼，預測下周二（18日）市區氣溫一夜跌8度，降至17度，其後兩日最低也跌至17度；新界地區再低數度，天文台自動分區天氣預報顯示，北區打鼓嶺下周二最低14度，下周三（19日）更降至13度，接近寒冷水平（12度或以下）。



明天的天氣：高地風力間中達8級 初時有一兩陣微雨

天文台今晚取消一號風球，料鳳凰繼續遠離本港，但受東北季候風影響，晚間本港部分地區仍然吹強風，高地間中達烈風程度。

天文台預測明日（12日）吹北風4至5級，初時部分地區6級，高地間中達8級，市區氣溫介乎21至25度；大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，海有湧浪。

天文台預測受較乾燥的季候風持續影響，本周後期華南天色好轉，早上稍涼。周四（13日）風力減弱，吹北風4至5級，初時高地間中6級；大致多雲，早上稍涼，氣溫介乎20至24度，日間短暫時間有陽光。到周五（14日）吹東北風4級，間中5級；大致多雲，早上稍涼，氣溫介乎20至25度，日間部分時間有陽光。

強烈熱帶風暴鳳凰11月11日晚上21時集結在香港之東南偏東約500公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

周末氣溫回升 周日市區最高27度

天文台預測周末氣溫回升，周六（15日）及周日（16日）吹東北風4級，部分時間有陽光，日間乾燥，相對濕度介乎50%至75%；周六市區氣溫介乎21至26度，周日氣溫升至介乎22至27度。

天文台11月11日晚上21時45分更新九天天氣預報，料下周初風大氣溫降。（天文台圖片）

預測下周一市區日間最高25度 周二清晨跌至17度 料創入秋新低

天文台預料一股強烈東北季候風會在下周初抵達華南沿岸，該區天氣顯著轉涼。下周一（17日)風力開始增強，吹至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，部分時間有陽光，早晚稍涼，預測市區氣溫會由日間最高25度，晚上降至20度，於周二（18日）清晨跌至17度，一夜降8度，料創入秋氣溫新低，日間最高20度。

今秋天文台總部錄得的最低溫度於10月22日錄得，為18.2度。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月17日下午14:00各區氣溫介乎25至27度。(天文台圖片)

下周二早上新區各區比市區低兩三度

天文台自動分區天氣預報顯示，下周二早上新區各區比市區低兩三度，當中將軍澳、沙田、大埔及石崗料低至15度，打鼓嶺只有14度。

天文台預下周二吹北至東北風4至5級，離岸間中6級，大致多雲，有一兩陣微雨，天氣轉涼，日間部分時間天色明朗。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月18日上午07:00天文台尖沙咀總部氣溫降至17度，而北區打鼓嶺只有14度。(天文台圖片)

下周三及四早晚清涼 氣溫最低17度

天文台預測下周三（19日）吹北至東北風4至5級，初時離岸間中6級；大致多雲，有一兩陣微雨，早晚清涼，日間部分時間天色明朗；周四（20日）吹北至東北風4至5級，初時離岸間中6級，大致多雲，有一兩陣微雨，早晚清涼，日間部分時間天色明朗。

氣溫方面，九天天氣預報顯示下周三及四市區最低17度，日間最高20至21度，相對濕度最低55%。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月19日上午06:00天文台尖沙咀總部氣溫降至16度，而北區打鼓嶺只有13度。(天文台圖片)

自動分區天氣預報顯示下周三上水15度、打鼓嶺13度

天文台自動分區天氣預報顯示，市區下周三低見16度，北區再低數度，上水15度、打鼓嶺降至13度，為全港最低。到周四稍回升，打鼓嶺最低14度。

天文台自動分區天氣預報顯示，預測11月20日上午07:00天文台尖沙咀總部氣溫17度，而北區打鼓嶺14度。(天文台圖片)

天文台11月11日晚上21時45分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎17至27度。(天文台圖片)