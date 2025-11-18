天文台：受強烈東北季候風影響　今晚跌至15度　風寒效應較明顯

天文台今日（11月18日）清晨6時發出特別天氣提示稱，受強烈東北季候風影響，今日本港天氣顯著轉涼，周三及星期四（19及20日）市區最低氣溫在14度左右，新界部份地區寒冷。此外，風寒效應會較為明顯。市民請留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。



天文台預測，本港今日大致多雲，天氣顯著轉涼，有一兩陣微雨。早上氣溫徘徊在21度左右，稍後逐步下降至晚上市區最低約15度，新界再低一兩度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風。天文台展望，明日（19日）及星期四（20日）市區最低氣溫在14度左右，新界部份地區寒冷。本周後期天色逐漸好轉，日間非常乾燥，氣溫逐步回升，但早上仍然清涼。



圖為截至11月18日清晨7時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

未來一兩日風勢頗大 下周初日夜溫差頗大

天文台指出，受強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，今明兩日廣東沿岸風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。預料廣闊雲帶會在本周後期轉薄，同時東北季候風亦逐步緩和，華南地區天色好轉，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。受乾燥的季候風補充持續影響，下周初華南普遍晴朗，日夜溫差頗大。

圖為天文台截至11月18日清晨6時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日初時有一兩陣微雨 「小雪」非常乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（19日）及周四（20日）均早上相當清涼，最低均14度，最高分別17及18度。其中，明日初時有一兩陣微雨， 至為二十四節氣「小雪」的周六（22日）均日間非常乾燥，相對濕度約35%。周五（21日）及周六均早上清涼，周五料在16至21度之間，周六則介乎17至23度。

下周日（23日）至下周二（25日）料大致天晴及乾燥，最低約為18度，最高為25或24度。其中，下周一（24日）及下周二非常乾燥，相對濕度約30%。下周三（26日）部份時間有陽光，日間乾燥，最低氣溫回升至19度，最高24度。