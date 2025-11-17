特別天氣提示｜天文台：新界部份地區周三周四寒冷 風寒效應明顯
天文台今午（17日）發出特別天氣提示，指一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日（18日）香港天氣顯著轉涼，周三及周四（19及20日）市區最低氣溫在14度左右，新界部份地區寒冷。特別天氣提示又指，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯，天文台籲市民請留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。
本周後期早上清涼 下周初日夜溫差頗大
天文台今早指出，一道冷鋒會在今晚至明日初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本周中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷。預料廣闊雲帶會在本周後期轉薄，同時東北季候風亦逐步緩和，華南地區天色好轉，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。受乾燥的季候風補充持續影響，下周初華南普遍晴朗，日夜溫差頗大。
周三周四市區最低約14度 強烈東北季候風影響下風寒效應會較明顯
天文台中午發出特別天氣提示，指一道冷鋒會在今晚午夜前後橫過廣東沿岸，明日香港天氣顯著轉涼，周三及周四市區最低氣溫在14度左右，新界部份地區寒冷。特別天氣提示又指，受強烈東北季候風影響，風寒效應會較為明顯，天文台籲市民請留意天氣變化，注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。
