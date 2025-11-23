本星期有風？AI預測颱風入南海+雙旋共舞+路徑　天文台這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／天琴／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／11月風暴】本星期又有颱風生成？雙旋共舞？風烏AI、盤古AI、伏羲等多個天氣模式預測，本星期後期會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，之後往西北方向移動，風烏AI更預測會有「雙颱風共舞」。傳統的歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）亦有相同預測。



而本港天文台，亦對這個熱帶氣旋有最新預測。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



下星期又有颱風生成？（網絡圖片）

3大AI預測再有颱風入南海 或「雙旋共舞」

11月底還會打風？風烏AI預測，11月24日至11月25日（星期一至星期二）會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，之後往西北方向移動，但11月28日至11月29日（下星期五至星期六）會90度大轉彎往西南方向移動，靠近海南島，並逐漸消散。

風烏AI還預測，布吉島西面海域同時會有1個巨型熱帶旋，形成「雙旋共舞」之勢。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI還預測，布吉島西面海域同時會有1個巨型熱帶旋，形成「雙旋共舞」之勢。（風烏AI天氣模式）

盤古AI亦預測，11月24日至11月25日（星期一至二）會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，之後往西北方向移動靠近越南，逐漸減弱。

伏羲AI同樣預測會有熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，強度和路徑與風烏AI及盤古AI預測的略有不同。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI亦預測，11月24日至11月25日（星期一至二）會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，之後往西北方向移動靠近越南，逐漸減弱。（盤古AI天氣模式）

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI同樣預測會有熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，強度和路徑與風烏AI及盤古AI預測的略有不同。（伏羲AI天氣模式）

歐美這樣預測

至於傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS），也預測11月24日至11月25日（星期一至星期二）會有熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

GFS也預測11月24日至11月25日（星期一至星期二）會有熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海。（GFS／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

ECMWF同樣預測11月24日至11月25日（星期一至星期二）會有熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海。（ECMWF／Windy.com）

天文台：低壓區逐漸發展橫過南海中南部

本港天文台表示，現時位於菲律賓以東的廣闊低壓區會在未來一兩日逐漸發展及移向菲律賓，並在本星期中後期橫過南海中南部。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，現時影響華南的東北季候風會在明日稍為緩和，該區日間溫暖；預料季候風補充會在明晚至星期二初時抵達華南沿岸，本星期中後期該區天氣普遍晴朗及非常乾燥，早晚清涼，日夜溫差頗大。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，氣溫16°C至27°C，暫時最高吹6級風。