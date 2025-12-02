宏福苑大火｜11.27還在燒　天文台：當日濕度16%平歷年最低紀錄

大埔宏福苑火災11月26日下午起火，一直燒至11月28日上午10時才大致撲熄。當時為秋末，十分乾燥。天文台今日（2日）表示，今年11月大部分時間受乾燥的東北季候風支配，遠較正常乾燥，平均相對濕度僅60%，是有記錄以來同期第四低；同月雨量也極為稀少，全月總雨量僅7.0毫米。



天文台特別指出，11月27日總部相對濕度曾下降至16%，平了天文台總部自1984年設置自動氣象站以來11月份的最低紀錄。此外，紅色火災危險警告由11月24日早上，一直生效至11月30日清晨，即火災發生時本港正值紅色火災危險警告生效。



11月24日早晚部份時間多雲，初時有一兩陣微雨。日間大致天晴，天氣乾燥及溫暖，市區最高氣溫約27度，新界再高一兩度。（資料圖片/李家傑攝）

11月27日天晴及非常乾燥，最高氣溫約22度，吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風，高地達烈風程度。（資料圖片/陳永武攝）

11月及今秋主要天氣詳情

．11月平均相對濕度為60%，較正常值低12個百分點，是有記錄以來11月份的其中一個第四低

．11月總雨量為7.0毫米，僅為正常值39.3毫米的約18%

．11月平均氣溫為22.3度，接近正常值的22.2度

．11月有4個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部

．秋季（9月至11月）平均最低氣溫24.4度、平均氣溫26.3度及平均最高氣溫28.9度，分別是有記錄以來的其中一個第二高、第三高及其中一個第四高。



2025年11月的氣象數據與距平。（政府新聞處圖片）

全月雨量僅正常2成 乾燥天氣成主調

根據天文台數據，2025年11月的平均相對濕度為60%，明顯較正常的72%低12個百分點。極端乾燥的情況更在月底出現，天文台總部在11月27日的相對濕度曾一度下降至16%，平了1984年有自動氣象站以來的11月份最低紀錄。

降雨方面，全月總雨量僅錄得7.0毫米，約為正常值39.3毫米的18%，天氣異常乾旱。儘管如此，本年度首11個月的累積雨量為2,552.2毫米，仍較同期正常值多出約6%。

2025年11月黃色及紅色火災危險警告發出時間。（政府新聞處圖片）

11月19日大致多雲，初時有一兩陣微雨，早上市區相當清涼，新界部份地區寒冷。（資料圖片/陳永武攝）

秋季異常溫暖 氣溫列排行榜前列位置

雖然11月份的平均氣溫22.3度與正常值相若，但回顧整個秋季，本港天氣卻偏高。2025年9月至11月的秋季，錄得有記錄以來其中一個第2高的平均最低氣溫（24.4度）、第3高的平均氣溫（26.3度），以及其中一個第4高的平均最高氣溫（28.9度）。

颱風鳳凰掠過 冷鋒帶來顯著降溫

11月的天氣變化多端。月初天氣乾燥，中旬受熱帶氣旋「鳳凰」及東北季候風共同影響，離岸及高地曾吹強風，外圍雨帶亦帶來微雨。在11月10日及11日漲潮期間，部分低窪地區曾出現輕微水浸。

全月最低氣溫13.2度、最高28.9度

月中最顯著的氣溫變化發生在11月18日，一道冷鋒抵達華南沿岸，帶來強烈東北季候風，天氣顯著轉涼。天文台氣溫於11月19日早上一度降至全月最低的13.2度。相比之下，全月最高氣溫則於11月9日錄得，為28.9度。