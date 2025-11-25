天氣｜今日天晴非常乾燥　最高約25度　天文台料本港吹偏北強風

乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台預測，本港今日（11月25日）天晴及非常乾燥，相對濕度最低約30%。市區最低氣溫約19度，日間最高氣溫約25度；吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地吹強風。天文台展望，本周持續天晴乾燥，早上清涼，日夜溫差頗大。下周初雲量增多。



天文台於今晨7時05分發出特別天氣提示稱，預料本港吹偏北強風，市民應提防海面大浪可能帶來的危險。



圖為截至11月25日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼10月22日 受東北季候風影響本港吹偏北強風▼



+ 3

菲律賓附近熱帶氣旋繼續發展 本周中後期橫過南海

天文台指出，受東北季候風及其補充持續影響，本周中後期華南普遍晴朗，天氣非常乾燥，早上清涼，日夜溫差頗大。

此外，位於菲律賓附近的低壓區昨日增強為熱帶低氣壓，會在今日繼續發展並向西移動，在本周中後期橫過南海中南部，大致移向越南至海南島以南海域一帶並逐漸減弱。

在上午5時，位於菲律賓的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏南約520公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月25日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼10月13日 多區早上出現彩虹▼



+ 23

明日至周五早上清涼 周五最低16度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（26日）至下周日（30日）均乾燥。其中明日至周五（28日）均大致天晴，早上清涼，日間非常乾燥，明日料介乎17至24度。周四（27日）至下周二（12月2日）均最高23度，其中周四最低17度，周五最低16度。

周六（29日）部份時間有陽光，日間乾燥，與下周日（30日）均最低18度。其中下周日晚上有一兩陣微雨。下周一（12月1日）至下周三（12月3日）均大致多雲，下周一早晚有一兩陣微雨，最低氣溫回升至19度，下周二最低20度。下周三（12月3日） 進一步回升至21至24度。